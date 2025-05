McLaren bajo sospecha: Red Bull investiga posible truco con neumáticos tras dominio en el GP de Miami

La superioridad de McLaren en el Gran Premio de Miami ha encendido las alarmas en Red Bull . El doblete logrado por Oscar Piastri y Lando Norris no solo evidenció un gran salto de rendimiento, sino que también ha despertado sospechas sobre la legalidad del rendimiento del equipo de Woking.

Red Bull sospecha que McLaren enfría los neumáticos con agua

Durante la carrera en Miami, las imágenes térmicas de Red Bull mostraron zonas azules —indicativas de menor temperatura— en los frenos de McLaren, mientras que el resto de los monoplazas presentaban áreas más cálidas, en tonos naranjas y rojos. Esto ha llevado a la escudería austríaca a sospechar que McLaren podría estar utilizando un método para inyectar pequeñas cantidades de agua en sus neumáticos, con el objetivo de mantenerlos a una temperatura óptima y evitar el sobrecalentamiento.

Aunque Red Bull no ha presentado una protesta oficial ante la FIA, el tema está sobre la mesa y podría escalar si se encuentra alguna prueba concreta. Las sospechas no son nuevas: ya en el Gran Premio de Singapur 2024 se mencionaron teorías similares, aunque Pirelli no halló ninguna evidencia en su momento.

Lando Norris (7).jpg El piloto británico de McLaren, Lando Norris, durante el GP de Fórmula 1 de Miami en 2024. AFP

George Russell defiende a McLaren y pide evitar acusaciones infundadas

George Russell, piloto de Mercedes, ha salido en defensa de McLaren en declaraciones para Sky F1. Aunque reconoce que el salto de rendimiento es inusual, considera que el equipo liderado por Zak Brown y Andrea Stella se mantiene dentro de la legalidad.

“Nunca deberíamos asumir que hay trampa solo porque alguien lo hace mejor que tú”, declaró Russell, subrayando la necesidad de centrarse en mejorar en lugar de señalar con el dedo. “Nunca deberíamos asumir que hay trampa solo porque alguien lo hace mejor que tú”, declaró Russell, subrayando la necesidad de centrarse en mejorar en lugar de señalar con el dedo.

Russell añadió que McLaren ha demostrado un excelente desarrollo técnico y una gestión de neumáticos superior al resto de equipos. A pesar de que él aún no ha logrado ganar una carrera esta temporada, elogió el trabajo del equipo británico y reafirmó su confianza en la integridad de su grupo humano.

¿Habrá protesta oficial de Red Bull contra McLaren?

Por ahora, todo queda en el terreno de la sospecha. Pero si Red Bull encuentra argumentos sólidos, podría llevar el caso ante la FIA, lo que abriría una nueva polémica técnica en la Fórmula 1. Mientras tanto, McLaren continúa consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la temporada 2025, con un coche competitivo y pilotos en gran forma.