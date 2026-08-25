Mourinho confirma la plantilla del Real Madrid y pide protección para Vinicius

El técnico del Real Madrid, José Mourinho, durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo, este martes en Valdebebas, para preparar su próximo encuentro de LaLiga que disputan este miércoles frente a la Real Sociedad.

José Mourinho considera que la plantilla del Real Madrid está cerrada de cara a la nueva temporada, aunque no descarta movimientos antes del cierre del mercado de fichajes. El técnico portugués también volvió a reclamar mayor protección arbitral para Vinicius Jr., al considerar que el brasileño recibe un trato diferente al de otros jugadores.

En la rueda de prensa previa al partido aplazado de la primera jornada de LaLiga contra la Real Sociedad, Mourinho fue claro sobre la situación de su equipo.

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“Para mí, está cerrada, pero el mercado sigue abierto”.

El entrenador del Real Madrid aseguró que, por ahora, no tiene ninguna petición a la directiva y se mostró satisfecho con el grupo que tiene a su disposición.

“En mi cabeza, la plantilla está cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo”.

Mourinho destacó además la implicación de sus futbolistas después del estreno liguero con victoria por 2-1 ante el Espanyol.

Mourinho descarta la salida de Endrick

Uno de los nombres que también apareció durante la comparecencia fue el de Endrick. Mourinho descartó una posible salida del joven delantero brasileño, pese a reconocer que recibió interés de otros clubes.

“No he querido ni ceder ni vender, me gusta este joven jugador que tiene un talento importante”.

El técnico explicó que Endrick se encuentra de baja por una tendinitis, aunque quiso restar importancia a la lesión y señaló que la ausencia responde principalmente a una cuestión de precaución.

“Es más por prevención que por tener un gran problema”.

El centrocampista español del Espanyol, Edu Expósito, número 08, empuja al delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, número 07, durante el partido de la liga española entre el RCD Espanyol y el Real Madrid CF en el estadio RCDE de Cornellà de Llobregat el 22 de agosto de 2026. Josep LAGO / AFP

Mourinho pide más protección para Vinicius

El otro gran asunto de la rueda de prensa fue Vinicius, sobre quien Mourinho volvió a reclamar una mayor intervención de los árbitros debido a las numerosas faltas que recibe durante los partidos.

“Es obvia la diferencia en general de Vini con otros jugadores”.

El entrenador portugués considera que los rivales han entrado en una dinámica en la que buscan frenar al atacante brasileño mediante faltas y acciones físicas.

“Se ha entrado en una dinámica, se ha entrado en una espiral en que los adversarios sienten que pueden descolocarlo con faltas y cuando un adversario siente que puede, lo hace”.

Mourinho diferenció, además, entre los insultos que Vinicius puede recibir desde las gradas y las acciones que se producen dentro del terreno de juego. El técnico entiende que el futbolista debe gestionar determinadas provocaciones de los aficionados, pero considera que las faltas son responsabilidad de los árbitros.

“En el juego... patadas, faltas, penaltis, toda esta acumulación de frustración. Yo creo que es responsabilidad del juez”.

El portugués incluso explicó por qué prefirió utilizar el término “juez” en lugar de “árbitro” para referirse a la figura encargada de impartir justicia durante los partidos.

“El juez es el que tiene que proteger a los jugadores y tiene que proteger el juego”.

Con la plantilla que considera prácticamente definida, Mourinho afronta el inicio del proyecto del Real Madrid con la intención de mantener la dinámica positiva tras la victoria ante el Espanyol y preparar el siguiente compromiso liguero frente a la Real Sociedad.