Piastri se apunta la "pole" en Italia en un regreso accidentado para Colapinto

Piastri le arrebató la "pole" a Verstappen con un último intento muy agresivo que no pudo replicar el neerlandés, que se quedó a 34 milésimas.

Los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) partirán desde la segunda línea, mientras que los Ferrari de Charles Leclerc (11º) y Lewis Hamilton (12º) lo harán desde la sexta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

El fin de semana no comenzó nada bien para los monoplazas de la escudería italiana, que corre ante su público.

"El coche estaba bien en general, pero no teníamos la adherencia necesaria y esto nos ha costado caro", resumió Hamilton.

Leclerc se mostró más contundente: "No hay nada que me ofrezca esperanza para mañana, el potencial del coche no es lo bastante bueno por el momento".

No vivió un regreso exitoso a la máxima categoría Colapinto, que sufrió un accidente en la Q1 a más de 200 km/h, y se clasificó 15º.

Tsunoda destroza el coche

El argentino sustituye en Alpine desde este gran premio al australiano Jack Doohan, el hijo de la leyenda del motociclismo Mick Doohan, decepcionante en las seis primeras carreras.

También en la Q1 sufrió un violentísimo accidente el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda. Salió indemne y partirá el domingo desde la última posición.

Ambos accidentes se saldaron con banderas rojas y retrasaron en más de media hora la clasificación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Los dos pilotos se someterán a un chequeo médico para confirmar su estado de salud y a los mecánicos de ambos equipos les quedará un arduo trabajo hasta la carrera del domingo.

Otra decepción, el italiano Andrea Kimi Antonelli, nacido a unos kilómetros del circuito y que sucede este año a Hamilton en Mercedes, saldrá 13º.

Alonso y Sainz, quinto y sexto

Sí brilló la dupla española en la máxima categoría: el veteranísimo Fernando Alonso (Aston Martin) fue quinto y Carlos Sainz (Williams) sexto. Compartirán la tercera línea.

"Hay que aprovechar esto, intentar sumar puntos, pero hay coches muy rápidos por detrás, los Ferrari están fuera de la Q3 y también Antonelli. No hay que dar por garantizado que los puntos van a ser fáciles", avisó Alonso.

Estas clasificaciones eran particularmente importantes, debido a que el trazado de Imola es estrecho y los adelantamientos no son habituales.

La salida el domingo tendrá también un rol crucial en el devenir de la carrera.

En la general del Mundial, Piastri cuenta con 16 puntos de ventaja sobre su compañero Norris. El australiano tiene ante sí una ocasión de oro para escaparse.

Luego de conquistar su tercera "pole" de la temporada, buscará el domingo una 7ª victoria en la Fórmula 1.

FUENTE: AFP