Puerto Rico vence a Dominicana y avanza de ronda en el Clásico

La ofensiva boricua la inició el receptor Christian Vázquez con un cuadrangular dantesco por el jardín izquierdo. El campocorto Francisco Lindor se encargó de remolcar la segunda con un hit impulsor y Enrique Hernández lo emuló para la tercera rayita. La otra anotación llegó con Mervyl Meléndez, que aunque falló con rodado a la inicial logró empujar.



En la parte baja de la misma entrada Juan Soto volvió el ánimo a Dominicana con un batazo de vuelta completa que se fue por el jardín central del Loan Depot Park de Miami. La conexión recorrió 448 pies.

https://twitter.com/MLBONFOX/status/1636158950218317824 Juan Soto hit one 450 dead center... literally



: WBC on FS1 pic.twitter.com/06b7if48HS — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023

En el quinto inning, Lindor conectó un sencillo al jardín central pero tras un error del Julio Rodríguez, novato del año en la Liga Americana en 2022, el campocorto de Puerto Rico anotó tras nunca parar su carrera desde que salió de home.

Dominicana montó una seria amenaza en la parte de baja del episodio cinco cuando el lanzador puertorriqueño Alexis Díaz abrió con dos boletos y posteriormente Julio Rodríguez conectó sencillo para llenar las bases sin outs. Sin embargo, Manny Machado, el mejor de la ofensiva dominicana en el clásico, en cuenta de 1-1 bateó para doble play. Aunque Dominicana anotó una carrera, los boricuas pudieron mantener la ventaja.

En el sexto episodio, Julio Rodríguez hizo que el público olvidara su error con una atrapada de ensueño.

https://twitter.com/MLBONFOX/status/1636172850884124672 Juliooooooooooooo! What a catch!



: WBC on FS1 pic.twitter.com/d4alcfON8H — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 16, 2023

El bullpen de Dominicana no recibió más daños, pero sus similares de Puerto Rico pudieron mantener a raya a los quisqueyanos. Nicholas Padilla recibió dos hits y varias conexiones duras, pero que fueron de frente a la defensa boricua.



Jorge López, Duane Underwood Jr. y el estelar cerrador Edwin Díaz, que entró al campo mientras sonaba en los parlantes del estadio “Narco”, de Blasterjaxx y Timmy Trumpet, no tuvieron piedad con los bates dominicanos y retiraron las últimas tres entradas sin que ningún quisqueyano llegara a la primera base.



Esta es la segunda que una selección de República Dominicana no avanza de primera ronda, tras el fracaso que también tuvieron en 2009.

“Yo soy el dirigente y asumo toda la responsabilidad. Me pueden echar toda la culpa a mi” Rodney Linares, mánager de Dominicana tras el encuentro.



Puerto Rico, en tanto, jugará el compromiso de cuartos de final el viernes contra México, que lideró el grupo C.

La fortuna sonrió al capitán boricua Francisco Lindor, que fue clave en la victoria, subrayó temprano que “el enfoque es el mismo del primero día, en la unión está la fuerza, salir afuera, hacer el trabajo y dar lo mejor de cada uno” y agregó “Vamos a disfrutar este partido… con el favor de Dios la victoria será nuestra”. Así fue.

Lindor reveló “me gusta la muerte súbita porque se juega más intenso. El público influye mucho, nos recuerda mucho a nuestra patria”

Edwin Díaz se lesiona en el celebración

El estelar cerrador de Puerto Rico, Edwin Díaz, sufrió una lesión en el terreno de juego tras caer el último out de la novena entrada que le dio la clasificación a los boricuas a la siguiente fase.



El derecho tuvo que salir del terreno asistido en una silla de ruedas, pues no podía afincar su pierna derecha. Aun se desconoce la magnitud de la lesión.