Trump "no busca" un tercer mandato: Apunta a Vance y Rubio como posibles candidatos

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no busca" un tercer mandato en las elecciones de 2028 y apuntó a su vicepresidente JD Vance , y a su secretario de Estado, Marco Rubio , como posibles candidatos.

"Voy a ser un presidente de ocho años. Voy a ser un presidente de dos mandatos. Siempre he pensado que eso es muy importante", afirmó Trump en una entrevista en la cadena NBC grabada el viernes en Florida y publicada este domingo. "Es algo que no se permite, hasta donde yo sé. No sé si es por motivos constitucionales o por otra causa", apuntó.