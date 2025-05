Martha Beatriz Roque regresa a Cuba y el régimen le prohíbe retomar su activismo

"Me explicaron que no me iban a permitir hacer nada, como siempre: un llamado de atención", dijo la activista, que habría retornado a la Isla el jueves 1 de mayo y no el día 2 como había anunciado, de acuerdo con 14 y medio.

Sin entrar en detalles, Roque Cabello afirmó haber tenido bastantes dificultades para entrar al país y desmintió un rumor de que solo había viajado a Cuba para hacer unos trámites.

También explicó que en Cuba deberá cumplir un tratamiento médico que trae de Estados Unidos, a pesar de la escasez de medicinas que deben enfrentar las personas que residen en la Isla.

"Delicado estado de salud"

Aunque todavía se siente enferma y ha sido objeto del hostigamiento del régimen para que abandone la oposición, la exprisionera política aseguró que continuará trabajando incansablemente.

"Para nada han influido en mí todas las estrategias que la dictadura ha utilizado para persuadirme de que no vuelva a hacer oposición", subrayó la economista de profesión.

Roque Cabello estuvo ingresada desde finales de enero en varios hospitales de La Habana debido a "una diabetes melitus descompensada" y una insuficiencia renal. A mediados de febrero, poco después de recibir el alta médica en Cuba, viajó a EEUU para someterse a un tratamiento médico más riguroso, luego de que el régimen cubano levantara la prohibición de salida del país que pesaba sobre ella desde 2018.

Durante sus ingresos en la Isla, activistas de su entorno denunciaron la actividad constante de agentes de la Seguridad del Estado en las instituciones sanitarias en las que estuvo, primero el Hospital Miguel Enríquez, luego la sala de nefrología del Hospital Manuel Fajardo y finalmente el Hospital Hermanos Ameijeiras.

"Represión y hostigamiento"

Esta semana, al anunciar que volvería a Cuba, la opositora se refirió a las recientes detenciones de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, junto a quienes formó parte de las 75 víctimas de una redada de opositores a los cuales Fidel Castro acusó de aceptar financiamiento del Gobierno de EEUU, en la conocida como Primavera Negra, en un video publicado en la cuenta de Facebook de la Fundación Rescate Jurídico, con sede en Miami.

"Esto es algo que es cíclico, cada vez que hay un brote de disidentes que son capaces de llegar al pueblo, que son capaces de expresarse, pues sucede lo mismo, o sea, la dictadura los reprime y los lleva a prisión", afirmó sobre los dos opositores.

En 2003, Martha Beatriz Roque Cabello recibió una sentencia de 20 años de prisión, en un juicio en el cual la testigo más fuerte en su contra fue su propia asistente, Aleida Godínez, quien se identificó entonces como una agente de seguridad del Estado. La economista fue la única mujer condenada durante la Primavera Negra. En julio de 2004 fue liberada —pero no exonerada— por problemas de salud.

"Damas de blanco"

Desde su salida de prisión en 2004, Roque Cabello se sumó a la organización opositora femenina Damas de Blanco, que ganó notoriedad demandando la excarcelación de los 75 presos. Más alejada de la vida pública, en la pasada década lideró la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios opositores y actualmente lleva un recuento de presos mediante el Centro Cubano de Derechos Humanos.

En sus tres décadas de activismo ha sostenido varias huelgas de hambre, que han resentido su salud. En 2024, Roque Cabello recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, que desde 2007 otorga el Departamento de Estado de EEUU.

FUENTE: Con información de Diario de CUBA