Venezolano Salomón Rondón persigue otro título de goleo y un récord en México

El atacante venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, celebra luego de anotar un gol contra el Monterrey, el 25 de enero de 2025.

MÉXICO.- A fuerza de goles, el delantero del Pachuca, Salomón Rondón , se encamina a una doble hazaña: su segundo título de goleo en México y ser el máximo anotador venezolano en la historia del fútbol mexicano, récord que ostenta Giancarlo Maldonado.

Este año, "El Rey" Salomón recuperó en México la fineza frente al arco que extravió en su cesión a préstamo con el Real Oviedo de España.

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Su estancia en la liga española fue breve y discreta: dos goles en 16 partidos de la primera vuelta de la temporada 2025-2026.

Volvió a México a inicios de año y en el actual Apertura 2026, a sus 37 años, tiene una eficacia admirable con 13 goles en 13 partidos, y lidera la tabla de goleo individual.

"Va en el camino correcto para poder llevarse el campeonato de goleo, ojalá lo podamos ayudar en los próximos partidos para que lo logre", comentó el mexicano Benjamín Mora, entrenador de los Tuzos del Pachuca.

El domingo, el Pachuca visitará al América en el Estadio Azteca por la decimocuarta jornada del Apertura 2026.

Las Águilas lideran la clasificación con 27 puntos y un partido pendiente.

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Los Tuzos ocupan el lugar 16 de la clasificación con 13 unidades y sus probabilidades de clasificar a la fase final son muy bajas.

A falta de cuatro fechas para que finalice la fase regular, el aliciente de los Tuzos es que su ariete criollo conquiste su segundo título de goleo individual en México.

El primero lo consiguió en el Clausura 2024, su primer torneo en México, con apenas ocho goles.

En este Apertura 2026, el perseguidor inmediato del venezolano en la tabla de artilleros es el brasileño Juninho, de los Pumas, con ocho goles.

Tras la huella de "El Capo"

En cinco torneos con los Tuzos del Pachuca, Rondón ha acumulado 43 goles en la primera división mexicana y se encuentra a uno de igualar la marca de Maldonado.

"El Capo" Maldonado militó en dos clubes del máximo circuito azteca: el Atlante, con el que firmó 42 goles, y el Atlas con apenas un par.

Su marca de 44 goles quedó establecida en el Clausura 2012 y podría ser igualada o superada por Rondón este fin de semana ante el América.

En el camino a ser el máximo goleador venezolano en el fútbol mexicano, Rondón está en una ruta parecida a la que recorrió para ser el mayor anotador de la selección de su país.

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En la liga azteca, Salomón primero rebasó los 41 goles que acumuló el inolvidable zurdo Juan Arango y ahora apunta por los 44 de Maldonado.

En la Vinotinto, Rondón primero superó los 22 goles que Maldonado anotó en 65 partidos y después dejó atrás las 23 anotaciones de Arango en 129 juegos.

Desde su debut en la selección llanera en 2008, el "Rey" ha marcado 50 goles en 123 partidos.

Vizcarrondo lo dejó fuera

Rondón no ha jugado con la Vinotinto desde marzo pasado cuando participó en un amistoso contra Uzbekistán.

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo lo dejó fuera de los partidos amistosos previos al Mundial 2026 y volvió a relegarlo en la pasada fecha FIFA.

En septiembre, Venezuela perdió 2-1 ante Japón y en octubre empató sin goles con Corea del Sur y Jordania.

La afición echó de menos al "Rey" Salomón y exigió su regreso por su momento goleador en México.

Vizcarrondo reconoció que Salomón dejó "un espacio difícil de llenar", pero defendió su proyecto de rejuvenecer al equipo nacional venezolano.

El seleccionador aseguró que no dudaría en llamarlo para competencias oficiales cuando haya puntos en disputa.

"Ojalá que él siga en vigencia", remató Vizcarrondo.

FUENTE: AFP