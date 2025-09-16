martes 16  de  septiembre 2025
Yulimar Rojas avanza a la final mundial en Tokio

En su regreso al triple salto, la venezolana Yulimar Rojas clasificó este martes a la final del Mundial de atletismo que tiene lugar en Tokio

La venezolana Yulimar Rojas compite en el triple salto durante el Diamond League, el 31 de agosto de 2023.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TOKIO.- Por la vía rápida, sin desgaste y con nuevo look: Yulimar Rojas reapareció tras su lesión transmitiendo buenas sensaciones, con un pase tranquilo a la final de triple salto del Mundial este martes en Tokio.

La estrella venezolana de 29 años, que llevaba dos años sin competir en su prueba de referencia por la grave lesión en el tendón de Aquiles de abril de 2024, llegó a 14,49 metros en su primer intento de la ronda de clasificación, superando la distancia automática de entrada en la final (14,35 metros) del jueves.

Cuando conoció la distancia, Rojas hizo un bailecito de alegría, lanzó besos a la grada y sonrió aliviada por el éxito de su reaparición.

"Ha sido larga la espera. Para mí, para mi gente, para ustedes los periodistas y para el atletismo mundial, que me esperaba desde hace mucho. ¡Ya estoy aquí, mi gente! Ahora a disfrutar y espero que me vean en la final porque voy con todo", dijo a su paso por la zona mixta.

El jueves, Rojas aspirará a un inédito quinto título mundial seguido en el triple salto y, sobre todo, a demostrar que está de vuelta y recuperada físicamente tras su particular travesía del desierto.

Dos años sin triple

Hacía exactamente dos años, desde el 16 de septiembre de 2023, que la estrella venezolana no competía en el triple salto.

Entonces fue para ganar la final de la Liga de Diamante en Eugene (Estados Unidos) y culminar a lo grande una temporada en la que había logrado su cuarto título mundial unas semanas antes en Budapest.

No podía ni imaginar qué le deparaba 2024, un año donde todo se vino abajo para ella cuando se lesionó en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y tuvo que pasar por quirófano, lo que le impidió defender el título olímpico en París 2024.

Este año 2025 solo había competido una vez, pero en salto largo bajo techo, en una pequeña reunión en Salamanca (España) donde hizo tres nulos.

La recuperación tuvo "bastantes altibajos", según contó la propia Rojas en una entrevista con la AFP la pasada semana y la espera duró hasta este martes, con el esperado regreso de la plusmarquista mundial del triple salto (15,74 metros).

"He tenido que tener mucha paciencia. Es difícil entrar en una lesión tan difícil como la mía y salir de ella. Tienes que ser fuerte de cabeza y corazón, en eso me he hecho más fuerte. Tienes que ser paciente porque la paciencia es una virtud", admitió Rojas, que para su reaparición eligió un nuevo aspecto, con unas extensiones de trenzas teñidas de rubio.

Leyanis y Povea, también adelante

La cubana Leyanis Pérez (23 años), que el pasado marzo sucedió a Rojas como campeona mundial bajo techo, también se clasificó sin complicaciones para la final del jueves, llegando a 14,66 metros en su primer intento, que ya le sirvió para cumplir la misión.

"Era a lo que venía, que era dar un solo salto. Mi misión en la final va a ser quedarme con una medalla mundial. Las sensaciones han sido muy buenas, me he sentido súper bien", dijo a la AFP al término de su participación este martes.

Leyanis Pérez, bronce en el pasado Mundial, llega a Tokio 2025 como la que más lejos ha llegado esta temporada, con 14,93 metros.

También se clasificó sin demora, en el primer intento, la cubana Liadagmis Povea (14,44 metros), subcampeona mundial bajo techo detrás de Pérez en marzo.

En el global de la ronda clasificatoria, Pérez fue la que más lejos llegó, seguida de Rojas, segunda, y de Povea, tercera.

FUENTE: AFP

