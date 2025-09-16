martes 16  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es imputado este martes

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk.&nbsp;

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 

Policía Utha
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El sospechoso del asesinato del influencer de derecha estadounidense Charlie Kirk será imputado este martes ante un tribunal de Utah, informaron las autoridades.

Kirk, un cercano aliado al presidente Donald Trump, fue baleado el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Lee además
El vicepresidente JD Vance presenta un episodio del programa de Charlie Kirk en el Edificio de Oficina Ejecutiva Eisenhower en el campus de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de septiembre de 2025.
EEUU

Vicepresidente JD Vance toma el micrófono de Charlie Kirk y señala a la "extrema izquierda" por su asesinato
El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
ANÁLISIS

Charlie Kirk y el asesinato del pensamiento crítico

Según las autoridades, el sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

Este martes, Patel es interrogado por un panel del Senado, entre otras cosas, por su manejo del tiroteo contra Kirk.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto "movimiento terrorista doméstico" de izquierda tras el asesinato del influencer

Embed
Embed

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

El asesinato de Charlie Kirk ¿un recurrente patrón de violencia política?

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Cómo comenzó la historia de amor de Charlie Kirk y Erika Frantzve

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026