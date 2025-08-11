lunes 11  de  agosto 2025
Atletismo

Yulimar Rojas regresa a la competencia: debutará en el III Mitin Internacional de Atletismo en España

La campeona olímpica y récord mundial de triple salto, Yulimar Rojas, está lista para volver a las pistas tras casi dos años de ausencia

La venezolana Yulimar Rojas compite en el triple salto durante el Diamond League, el 31 de agosto de 2023.

La venezolana Yulimar Rojas compite en el triple salto durante el Diamond League, el 31 de agosto de 2023.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La campeona olímpica y récord mundial de triple salto, Yulimar Rojas, está lista para volver a las pistas tras casi dos años de ausencia. La atleta venezolana, de 29 años, anunció que competirá el 14 de agosto en el III Mitin Internacional de Atletismo, que se celebrará en la pista Fuente de la Niña en Guadalajara, España.

Su regreso llega después de superar una rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo, lesión que la dejó fuera de los Mundiales de China y de los Juegos Olímpicos de París. La última vez que Rojas compitió fue el 9 de marzo en Salamanca.

Lee además
Heriberto Hernández #64 de los Marlins de Miami conecta un sencillo productor contra los Bravos de Atlanta en la séptima entrada en el Truist Park el 9 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia. 
Béisbol

Heriberto Hernández, la nueva joya de los Miami Marlins que brilla en su temporada de debut en MLB
Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
Fútbol

Barcelona tiene la aprobación para jugar en Miami un partido de LaLiga

Un regreso con metas ambiciosas

A través de sus redes sociales, la cuádruple campeona mundial al aire libre y triple campeona bajo techo confirmó sus planes deportivos. Entre ellos destaca su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se disputará del 13 al 21 de septiembre.

El anuncio se hizo oficial tras su visita al Consulado General de Venezuela en Madrid, donde se reunió con la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado y la cónsul general Nancy Lira Ochoa. Además, Rojas aprovechó para resaltar el trabajo de su Fundación Yulimar Rojas 45, enfocada en el desarrollo deportivo y social.

La expectativa por su vuelta

Considerada una de las mejores atletas de la historia del atletismo, Yulimar Rojas buscará retomar el ritmo competitivo de cara a Tokio y volver a demostrar por qué es la plusmarquista mundial en triple salto. Su presencia en Guadalajara marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera, cargada de ilusión y ambición.

Temas
Te puede interesar

Manchester City vuelve a la carga por Rodrygo Goes: ¿se acerca el adiós del brasileño al Real Madrid?

Empate de los Miami Dolphins en su primer partido de la pretemporada de la NFL

Inter Miami cae goleado en Orlando en un amargo debut de De Paul en la MLS

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

La socialité estadounidense Kylie Jenner llega a la cuarta gala anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, el 19 de octubre de 2024.
CELEBRIDADES

Kylie Jenner celebra cumpleaños con elegante cena junto a los Bieber

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.
Búsqueda de la paz

Una cumbre bajo la lupa de Ucrania y Europa; Trump espera que la reunión con Putin sea "constructiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar