Yulimar Rojas regresa a la competencia: debutará en el III Mitin Internacional de Atletismo en España

La venezolana Yulimar Rojas compite en el triple salto durante el Diamond League, el 31 de agosto de 2023.

La campeona olímpica y récord mundial de triple salto, Yulimar Rojas , está lista para volver a las pistas tras casi dos años de ausencia. La atleta venezolana , de 29 años, anunció que competirá el 14 de agosto en el III Mitin Internacional de Atletismo, que se celebrará en la pista Fuente de la Niña en Guadalajara, España.

Su regreso llega después de superar una rotura del tendón de Aquiles en el pie izquierdo, lesión que la dejó fuera de los Mundiales de China y de los Juegos Olímpicos de París. La última vez que Rojas compitió fue el 9 de marzo en Salamanca.

Un regreso con metas ambiciosas

A través de sus redes sociales, la cuádruple campeona mundial al aire libre y triple campeona bajo techo confirmó sus planes deportivos. Entre ellos destaca su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que se disputará del 13 al 21 de septiembre.

El anuncio se hizo oficial tras su visita al Consulado General de Venezuela en Madrid, donde se reunió con la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado y la cónsul general Nancy Lira Ochoa. Además, Rojas aprovechó para resaltar el trabajo de su Fundación Yulimar Rojas 45, enfocada en el desarrollo deportivo y social.

La expectativa por su vuelta

Considerada una de las mejores atletas de la historia del atletismo, Yulimar Rojas buscará retomar el ritmo competitivo de cara a Tokio y volver a demostrar por qué es la plusmarquista mundial en triple salto. Su presencia en Guadalajara marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera, cargada de ilusión y ambición.