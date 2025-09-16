martes 16  de  septiembre 2025
BAJO ESCRUTINIO

DOGE Florida acusa a Orange de cobrar $200 millones impuestos excesivos

El director financiero de Florida, Blase Ingoglia, denunció que el Condado de Orange sobrecarga los impuestos de sus residentes fondeando programas de diversidad, más empleados públicos, con grandes salarios y beneficios

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida.&nbsp;

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- En su ofensiva contra el gasto público, Blase Ingoglia, director financiero de Florida (DOGE Florida), acusó al Condado de Orange de imponer impuestos excesivos a sus residentes por casi 200 millones de dólares en los últimos cinco años.

“El gasto no tiene sentido”, afirmó Ingoglia en rueda de prensa en Orlando, donde sostuvo que el presupuesto local está descontrolado y exigió que se devuelva a los contribuyentes parte de ese dinero. Según dijo, el condado incrementó su presupuesto en 559 millones de dólares desde 2020, casi un 54 %, “creando programas que probablemente no deberían financiarse con los impuestos”.

Lee además
Vista parcial de Florida International University.
INSPECCIÓN

DeSantis ordena auditoría masiva a universidades de Florida mediante nueva oficina de DOGE estatal
Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
TRANSPARENCIA

DeSantis pone bajo la lupa de DOGE Florida el gasto público de Miami-Dade y genera reacciones políticas

“Lo ven como un pozo sin fondo al que recurren una y otra vez, a costa de los contribuyentes”, subrayó.

Fondos y gasto en alza

El funcionario señaló que, mientras la población del condado creció en 79.000 residentes desde 2020, el Fondo General aumentó en 559 millones de dólares. “Por cada nuevo residente, el presupuesto subió más de 7.000 dólares; para una familia de cuatro, son 28.296 dólares”, calculó.

En ese mismo periodo, el condado contrató a 661 empleados adicionales, con un aumento salarial promedio del 24,5 %, sin contar beneficios. Según DOGE Florida, estas remuneraciones superan las de los trabajadores del sector privado y del gobierno estatal en la región.

Ingoglia estimó además que el Condado de Orange grava a cada residente con un promedio de 148 dólares en sobreimpuestos y aseguró que se podría reducir la tasa impositiva en 0.86 milésimas sin afectar los servicios públicos.

Críticas anteriores

No es la primera vez que Ingoglia cuestiona al gobierno local. En agosto denunció que funcionarios del condado ocultaban correos electrónicos relacionados con programas de diversidad y registros, tras lo cual emitió citaciones en el marco de una auditoría.

El director financiero insistió en la necesidad de bajar impuestos, recortar programas y reducir salarios de empleados públicos para “frenar el gasto excesivo”.

Respuesta del alcalde condal

El alcalde de Orange, Jerry Demings, replicó horas más tarde en conferencia de prensa. “El director financiero utilizó cálculos imprecisos”, dijo. Aseguró que el incremento del Fondo General fue de 474 millones y no de 559 millones como denunció Ingoglia.

Demings explicó que el aumento no responde solo al crecimiento poblacional, sino también al impacto de la inflación. “Nuestros impuestos se mantienen relativamente bajos y pagamos a nuestros empleados lo que merecen”, subrayó.

El alcalde calificó las acusaciones como “falsedades y conceptos erróneos sobre la realidad” y criticó la forma en que fueron presentadas: “Convocan una conferencia de prensa, nos atacan y difunden un montón de falsedades”.

Además de Orange, DOGE Florida está auditando a una decena de localidades como St. Petersburg, Gainesville y los condados de Broward, Miami-Dade, Manatee, Hillsborough y Pinellas.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Dos ondas tropicales avanzan por el Atlántico

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026