DOGE Florida acusa a Orange de cobrar $200 millones impuestos excesivos

MIAMI. - En su ofensiva contra el gasto público, Blase Ingoglia, director financiero de Florida ( DOGE Florida), acusó al Condado de Orange de imponer impuestos excesivos a sus residentes por casi 200 millones de dólares en los últimos cinco años.

“El gasto no tiene sentido”, afirmó Ingoglia en rueda de prensa en Orlando, donde sostuvo que el presupuesto local está descontrolado y exigió que se devuelva a los contribuyentes parte de ese dinero. Según dijo, el condado incrementó su presupuesto en 559 millones de dólares desde 2020, casi un 54 %, “creando programas que probablemente no deberían financiarse con los impuestos”.

“Lo ven como un pozo sin fondo al que recurren una y otra vez, a costa de los contribuyentes”, subrayó.

Fondos y gasto en alza

El funcionario señaló que, mientras la población del condado creció en 79.000 residentes desde 2020, el Fondo General aumentó en 559 millones de dólares. “Por cada nuevo residente, el presupuesto subió más de 7.000 dólares; para una familia de cuatro, son 28.296 dólares”, calculó.

En ese mismo periodo, el condado contrató a 661 empleados adicionales, con un aumento salarial promedio del 24,5 %, sin contar beneficios. Según DOGE Florida, estas remuneraciones superan las de los trabajadores del sector privado y del gobierno estatal en la región.

Ingoglia estimó además que el Condado de Orange grava a cada residente con un promedio de 148 dólares en sobreimpuestos y aseguró que se podría reducir la tasa impositiva en 0.86 milésimas sin afectar los servicios públicos.

Críticas anteriores

No es la primera vez que Ingoglia cuestiona al gobierno local. En agosto denunció que funcionarios del condado ocultaban correos electrónicos relacionados con programas de diversidad y registros, tras lo cual emitió citaciones en el marco de una auditoría.

El director financiero insistió en la necesidad de bajar impuestos, recortar programas y reducir salarios de empleados públicos para “frenar el gasto excesivo”.

Respuesta del alcalde condal

El alcalde de Orange, Jerry Demings, replicó horas más tarde en conferencia de prensa. “El director financiero utilizó cálculos imprecisos”, dijo. Aseguró que el incremento del Fondo General fue de 474 millones y no de 559 millones como denunció Ingoglia.

Demings explicó que el aumento no responde solo al crecimiento poblacional, sino también al impacto de la inflación. “Nuestros impuestos se mantienen relativamente bajos y pagamos a nuestros empleados lo que merecen”, subrayó.

El alcalde calificó las acusaciones como “falsedades y conceptos erróneos sobre la realidad” y criticó la forma en que fueron presentadas: “Convocan una conferencia de prensa, nos atacan y difunden un montón de falsedades”.

Además de Orange, DOGE Florida está auditando a una decena de localidades como St. Petersburg, Gainesville y los condados de Broward, Miami-Dade, Manatee, Hillsborough y Pinellas.

