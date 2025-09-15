Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

WASHINGTON — El presidente Donald Trump declaró el lunes que consideraría declarar a la coalición Antifa como una organización terrorista en Estados Unidos si fuera necesario, a medida que avanza la investigación por el asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk .

Los rastros de ADN hallados en la escena del crimen coinciden con el sospechoso Tyler Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

EEUU Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"

Investigación El presunto asesino de Charlie Kirk habría manifestado "animadversión política" hacia el activista

Robinson, de 22 años, se entregó a la policía tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea, durante un evento el pasado miércoles.

"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News.

La nota escrita

Patel también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía "básicamente... 'Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.

"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas sus opiniones al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

Enfado

A medida que avanzan las investigaciones, se afianza la teoría de que otras personas conocían que Robinson iba a pasar a la acción, según las autoridades.

Declarar a Antifa, una coalición de grupúsculos radicales con presencia en otros países, como un grupo terrorista "es algo que haría si recibo el apoyo" del gabinete, explicó Trump a periodistas.

El enfado de Trump, que fue también objeto de dos atentados, así como de su círculo más cercano, es palpable.

"Vamos a dirigir toda la cólera que sentimos contra la campaña orquestada que desembocó en este asesinato", afirmó el consejero clave del presidente republicano, Stephen Miller.

Relación con persona trans

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló el domingo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y afirmó que tenía "ideología izquierdista".

Investigaciones de Fox News indican que Robinson mantenía una relación romántica con una persona transgénero que estaba en proceso de transición de hombre a mujer, con quien compartía un apartamento en Saint George, Utah. Esta persona, que habría sido identificada por medios nacionales como Lance Twiggs, de 22 años, estaría cooperando plenamente con el FBI, proporcionando información clave que, incluso, ayudó a localizar al sospechoso.

Robinson expresó sus intenciones en un grupo amplio en la red social Discord, según Patel. "Hay un montón de personas que van a ser interrogadas", advirtió.

El sospechoso por el momento no coopera con las autoridades, a diferencia de su compañero sentimental.

Esta persona "no tenía idea de lo que estaba pasando" y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Robinson era un estudiante brillante, que creció en el seno de una familia de fe mormona. Fue su propio padre el que lo acompañó para que se entregara a la policía.

Por su parte, Kirk era un rostro muy conocido en los campus, donde acudía asiduamente, sin haber cursado estudios universitarios.

Trump anunció que acudirá a los funerales de Kirk en un estadio en Arizona el domingo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP