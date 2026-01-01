Desde Latinoamérica llega a Estados Unidos la marca de ropa masculina George Kent

Algunos de los diseños que se pueden encontrar en George Kent.

Desde Latinoamérica llega al escenario internacional una empresa especializada en ropa de caballeros. Se trata de George Kent, que existe desde el 2017, y acaba de abrir canales de venta online en Estados Unidos y otros países, y planea subir la apuesta en el 2026.

“Somos una marca latina con visión global”, comenta Andrés Atique, Director de Expansión de George Kent, que tiene sede en Colombia.

“Tenemos una identidad propia y sabemos que nos puede abrir los brazos el mercado estadounidense, así como el de Europa y Asia”, continúa.

La ropa de la marca se puede adquirir desde cualquier punto del globo a través de la página georgekent.com. En el 2026 también estará en ferias y tiendas al detalle de Estados Unidos.

George Kent ha exportado a Panamá y otros países centroamericanos, y tiene colaboradores fundamentales en Perú, Brasil y España. El primero es el principal. En Perú la marca tiene centenares de talleres que elaboran la prenda insignia de la empresa: las polos.

Ocurre que en el país sudamericano se produce y se elabora con maestría la materia prima de esa vestimenta, el algodón pima. Esas fibras dan a las polos de George Kent mayor durabilidad, brillo en colores y suavidad al tacto.

“La idea es que el usuario pueda vestirse con nuestra ropa en todos los momentos y todas las situaciones”, explica Atique. “Creamos pensando en el hombre con ritmo de vida vibrante y cosmopolita, al que le lucen las piezas atemporales, pero con estructura distinguida y materiales que ofrecen practicidad al momento de vestir”, añade.

George Kent se ha encumbrado en el gusto del hombre contemporáneo de la mano de las polos, pero también de camisetas premium confeccionadas en jersey e interlock de pima, así como camisas Oxford y de micro twill que equilibran estructura y comodidad. En su catálogo también se pueden encontrar pantalones de jean (denim), de vestir, pantalones cortos y gorras.

Históricamente, la moda femenina tiene más presencia que la masculina, ya que las mujeres son las principales consumidoras de vestuario, pero ha habido marcas que se han enfocado con gran éxito en las prendas de hombre, como Hugo Boss y Tommy Hilfiger.

En la reciente colección de George Kent se imponen el azul, el verde, y los colores tierra como el beige, el ocre, el marrón y el crema. También hay prendas con colores clásicos como el blanco, el negro y el rojo. Para Atique, los colores “ofrecen profundidad, equilibrio y una vitalidad duradera, tanto en looks casuales como en propuestas más sofisticadas”.

Atique señala que los pantalones de vestir tienen cortes rectos, son confeccionados con telas importadas de España y Brasil. Los pantalones denim (de jean) son elaborados en Colombia, donde George Kent cuenta con decenas de tiendas físicas.

El ejecutivo asegura que Miami tiene un valor simbólico clave en esta nueva etapa de su empresa. “Es una puerta para el mundo, un punto clave para la moda latinoamericana y el crecimiento de empresas de moda”.

En la parte creativa, George Kent posee un equipo multidisciplinario, donde sobresalen expertos textiles de Perú, y diseñadores en Miami, Nueva York, Colombia y Brasil.

Los precios de las polos de esta marca rondan los $100. Las camisetas o t-shirts, $60. “Hay detalles de confección que nos diferencian”, destaca Atique. Enumera la precisión de los cortes de sus prendas; los colores; y los detalles como los cuellos estructurados y los botones de las polos en madreperla o nácar.

Por último, el ejecutivo colombiano explica el sentido del logo de la ropa George Kent. “Es la cara de un perro de raza Boston Terrier, que representa la personalidad de nuestras prendas: es seguro pero cercano, expresivo y a la vez sereno”.

