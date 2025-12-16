miércoles 17  de  diciembre 2025
María Julia Stolk: "Los suplementos no son una moda, sino una herramienta para las necesidades reales de las personas"

La emprendedora venezolana revoluciona la industria del bienestar con The Healthy Move, una marca de tés funcionales que integra el bienestar de forma accesible en la vida diaria

María Julia Stolk.

María Julia Stolk.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La emprendedora María Julia Stolk, figura clave en la industria del bienestar en Estados Unidos, reivindicó el papel de los suplementos alimenticios creados por empresas certificadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), y negó que se traten de una simple moda.

“Los suplementos no son una moda, sino una herramienta que responde a necesidades reales de las personas. Si bien no todos necesitan los mismos suplementos, sí hay contextos donde pueden ser útiles: estilos de vida con mucho estrés, dietas incompletas, problemas digestivos, fatiga o metas específicas de salud”, explicó la líder de The Healthy Move.

Más allá de la edad, “lo importante es la necesidad individual: energía, digestión, ciclo de sueño, retención de líquidos, metabolismo... En esos casos, un suplemento bien formulado —o un té funcional con ingredientes respaldados— puede apoyar al cuerpo de forma complementaria. Es decir, no sustituyen hábitos saludables, pero sí ayudan a potenciarlos”.

En el caso del emprendimiento de Stolk, los tés funcionales “hacen que el bienestar sea más accesible y fácil de mantener”.

"A diferencia de los suplementos tradicionales en pastillas, un té se integra naturalmente en la rutina, lo que aumenta su efectividad y ayuda a crear hábitos saludables de manera sencilla", dice.

Sus diversas fórmulas, todas creadas en un laboratorio certificado por la FDA, buscan apoyar el metabolismo y ayudar a las personas a sentirse con más energía, menos inflamación y menos ansiedad por la comida, entre otros beneficios.

“La idea surgió a partir de mi propia experiencia personal. Un día entendí que no quería solo recomendar productos: quería crear uno transparente, accesible y de calidad. Así nació The Healthy Move, un proyecto que mezcla mi pasión por el bienestar con mi experiencia como creadora y emprendedora. Fue una evolución natural de lo que ya venía construyendo desde hace años”, afirma Stolk.

La emprendedora siempre insiste en que “un suplemento no es un medicamento”, por lo que su recomendación es que los tés funcionales “se integren dentro de un estilo de vida balanceado”.

“No funcionan por sí solos: funcionan cuando la persona también cuida el sueño, la hidratación, el movimiento diario y una alimentación variada”, aclara.

Para Stolk, insertarse en un escenario tan complejo implica romper algunas barreras. “La industria del wellness en Estados Unidos es una de las más competitivas del país y está dominada por grandes empresas. Entrar como mujer hispana, emprendedora y creadora, demuestra que las minorías sí pueden construir marcas relevantes cuando tienen un propósito claro y una comunidad sólida”.

Además de The Healthy Move, María Julia Stolk ha desarrollado múltiples emprendimientos como The Barzaar, un marketplace que reúne a marcas emprendedoras en Miami, Orlando y Caracas; The Brand Therapy, una plataforma educativa para enseñar finanzas personales, emprendimiento, social media, creación de contenido y monetización; y una consultoría de marketing para negocios locales.

Puede conocer más en su cuenta oficial de Instagram.

