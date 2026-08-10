Dra. Yvelise Bello: la cirujana que convirtió la precisión en un acto de fe hacia sus pacientes

Nagua, mayo de 1969. En esa provincia del noreste dominicano nació la mujer que, décadas después, ayudaría a redefinir los estándares de la cirugía plástica en el país. Desde muy joven, la Dra. Yvelise Bello Paredes supo que quería dedicar su vida a la medicina, pero no a cualquier medicina: a una que combinara el rigor científico con la posibilidad de devolverles a las personas algo tan intangible como la confianza en sí mismas.

Se graduó con honores en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), un primer paso que marcaría el tono de todo lo que vendría después: la búsqueda constante de la excelencia, sin atajos. Su formación como cirujana plástica la llevó hasta el Hospital Hermanos Ameijeiras, en Cuba, uno de los centros de referencia en cirugía plástica y de quemados en la región, donde perfeccionó las bases técnicas de una especialidad que exige, a partes iguales, precisión quirúrgica y sensibilidad humana.

UNA FORMACIÓN SIN FRONTERAS

La vocación de la Dra. Bello no se conformó con un solo país ni con una sola escuela de pensamiento. A lo largo de su carrera ha complementado su formación en España, Estados Unidos, Colombia y Turquía, especializándose en medicina estética, tecnología láser y técnicas de vanguardia como VASER y J-Plasma para el rejuvenecimiento facial y corporal. Esa búsqueda incansable de actualización (entrenarse con algunos de los especialistas más reconocidos del mundo) es, quizás, lo que explica por qué su nombre se asocia hoy con la innovación tecnológica dentro de la cirugía plástica dominicana.

En 2012 dio un paso decisivo: fundar su propia clínica en Santo Domingo, un espacio pensado no solo para operar, sino para acompañar. Desde entonces, ha construido una trayectoria que combina cirugía corporal (lipoescultura de alta definición, abdominoplastias, mamoplastias y remodelación glútea), cirugía facial y, de manera muy particular, cirugía reconstructiva: el área donde su trabajo trasciende lo estético para tocar algo mucho más profundo.

“Cada cuerpo tiene una historia única, y en manos expertas, puede convertirse en una obra de arte”. “Cada cuerpo tiene una historia única, y en manos expertas, puede convertirse en una obra de arte”.

CUANDO LA CIRUGÍA SE CONVIERTE EN UN ACTO DE DIGNIDAD

Hay un tipo de cirugía que no busca embellecer, sino restaurar. La reconstrucción mamaria postmastectomía es, para la Dra. Bello, mucho más que un procedimiento técnico: es una manera de devolverle a una mujer algo que una enfermedad como el cáncer de mama le arrebató, no solo físicamente, sino en su relación con su propio cuerpo. Ella misma ha insistido en la importancia del diagnóstico temprano, no únicamente por las probabilidades de supervivencia que ofrece, sino porque también amplía las opciones de reconstrucción disponibles para cada paciente.

Ese compromiso con el bienestar integral va más allá del quirófano. A través de la Fundación Cambiando Vidas, que ella misma lidera, impulsa iniciativas centradas en la dignidad humana, la reconstrucción mamaria y el acompañamiento a personas que atraviesan procesos médicos y emocionales complejos. Es, en cierto modo, la otra cara de su profesión: la que no se mide en resultados estéticos, sino en vidas que recuperan su rumbo.

LA FILOSOFÍA DETRÁS DE CADA INTERVENCIÓN

Miembro activo de sociedades médicas como CMD, SODOCIPRE, FILAP, ISAPS, ASAPS y SAPS, la Dra. Bello ha construido su reputación sobre tres pilares que ella misma describe como innegociables: la excelencia clínica, la ética médica y una visión integral del bienestar. En un campo donde la tentación de perseguir tendencias es constante, su enfoque se mantiene fiel a algo más duradero: resultados naturales, personalizados, pensados para cada paciente y no para una moda pasajera.

Esa combinación de precisión quirúrgica, sensibilidad estética y actualización científica permanente es, en el fondo, su sello distintivo. No se trata solo de dominar una técnica, sino de saber para qué sirve: fortalecer la confianza y la calidad de vida de quienes ponen su cuerpo, literalmente, en sus manos.

“EL VIAJE HACIA TU TRANSFORMACIÓN”: SU PRIMER LIBRO

Este año, la Dra. Bello sumó un nuevo capítulo a su carrera: la publicación de su primer libro, El viaje hacia tu transformación, presentado recientemente ante colegas y allegados. No se trata de un proyecto editorial más, sino de la respuesta a una preocupación que fue tomando forma a lo largo de dos décadas de consulta: la cantidad creciente de personas que deciden someterse a una cirugía plástica —muchas veces fuera de su país de origen— guiadas por información falsa, recomendaciones de personas sin preparación médica o promesas de resultados rápidos y económicos.

Con esta guía, la doctora busca educar, orientar y proteger a quienes contemplan un cambio físico, recordándoles que ese proceso empieza mucho antes de pisar un quirófano. Así lo ha expresado ella misma en distintos espacios:

“Una transformación física comienza mucho antes de entrar a un quirófano: comienza con la información correcta”.

— Dra. Yvelise Bello

Es, en cierto sentido, una extensión natural de todo lo que ha defendido a lo largo de su carrera: que la belleza y la seguridad del paciente no deberían estar reñidas con la prisa ni con el precio más bajo, sino sostenidas por criterio médico, información veraz y acompañamiento profesional en cada etapa del proceso.

UN LEGADO QUE SIGUE CRECIENDO

Más de dos décadas después de sus primeros pasos como cirujana, la Dra. Yvelise Bello Paredes continúa entrenándose, continúa operando y continúa liderando causas que van mucho más allá de la cirugía plástica como especialidad médica. Su historia (la de una mujer de Nagua que decidió perseguir la excelencia sin fronteras) es hoy una referencia para quienes ven en la medicina no solo una profesión, sino una vocación de servicio.

Y quizás esa sea la lección más valiosa que deja su trayectoria: que la verdadera transformación nunca es solo física. Es, sobre todo, la de una mujer que decidió convertir años de estudio, disciplina y sensibilidad en la posibilidad de que otras personas se miren al espejo y, por fin, se reconozcan.