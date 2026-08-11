Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

Alerta por calor en el sur de Florida.

MIAMI. - El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una advertencia de calor para todo el sur de Florida este martes 11 de agosto, ante índices de calor que podrían alcanzar entre 105 y 110 grados Fahrenheit y aumentar el riesgo de agotamiento e insolación.

La advertencia estará vigente desde las 12:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. e incluye a Miami-Dade, Broward y Palm Beach, además de otras zonas del sur del estado.

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El NWS advirtió que la combinación de altas temperaturas y elevada humedad puede provocar enfermedades relacionadas con el calor, especialmente durante las horas de mayor exposición.

¿Dónde estará vigente la advertencia de calor en el sur de Florida?

El aviso abarca todo el sur de Florida e incluye áreas costeras, metropolitanas y del interior de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Entre las localidades mencionadas por el NWS se encuentran Miami, Hialeah, Kendall, Florida City, Davie, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, Miramar, Pompano Beach, Deerfield Beach, Coral Springs, Sunrise, West Palm Beach, Boca Raton, Delray Beach, Boynton Beach, Wellington, Jupiter y Palm Beach Gardens.

Las altas temperaturas afectarán a sectores de los condados Collier, Glades, Hendry y Monroe.

¿A qué hora será más peligroso el calor en Miami-Dade, Broward y Palm Beach?

La advertencia comenzará al mediodía y permanecerá vigente hasta las 7:00 p.m. de este martes.

Durante ese período, el índice de calor —la temperatura que percibe el cuerpo al combinarse el calor con la humedad— podría situarse entre 105 y 110 °F.

El NWS recomienda limitar las actividades físicas intensas al aire libre y, cuando sea posible, realizarlas temprano en la mañana o durante la noche.

Consejos ante las altas temperaturas

Las autoridades meteorológicas aconsejan extremar las precauciones para quienes deban permanecer al aire libre durante las horas de mayor calor.

Entre las principales recomendaciones se encuentran utilizar ropa ligera y holgada y reducir las actividades extenuantes durante las horas de mayor temperatura.

El NWS también pide actuar de inmediato ante la aparición de síntomas asociados con agotamiento por calor o golpe de calor.

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FUENTE: NWS