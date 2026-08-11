Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

MIAMI. – La cadena Univisión habría despedido al reconocido periodista y presentador cubano Ambrosio Hernández junto a la directora de noticias Yoly Suástegui, según lo confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS una fuente de la propia empresa con sede en Miami.

La salida del veterano comunicador, tras permanecer como uno de los rostros estelares del Canal 23, representaría para la estación un ahorro presupuestal proyectado en más de medio millón de dólares anuales, perfilando al periodista Mario Vallejo como la principal opción interna para asumir la conducción del espacio.

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Referente del periodismo hispano

Con una trayectoria que supera los 40 años en los medios de comunicación del sur de la Florida, Ambrosio Hernández se consolidó como una de las figuras informativas más influyentes para la comunidad hispana.

Tras encabezar durante años el noticiero estelar de Telemundo 51, el comunicador de origen cubano realizó un histórico pase a Univisión 23 en 2015, liderando desde entonces los espacios informativos de las 6:00 p.m. y 11:00 p.m.

Su salida marca el cierre de un ciclo clave en la historia de la televisión en español del condado de Miami-Dade, dejando tras de sí una destacada carrera respaldada por múltiples premios Emmy y la cobertura de los acontecimientos más trascendentales de la región.