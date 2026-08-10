Abelardo de la Espriella visita el Chocó, epicentro del terremoto que suma un centenar de fallecidos

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado", dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, tras visitar la zona que fue epicentro del terremoto el lunes 10 de agosto

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, visitó este lunes Quibdó, capital del departamento del Chocó y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país y que deja al menos 132 muertos y más de 570 heridos.

Según el mandatario, en el Chocó, uno de los departamentos más pobres del país, hay 13 fallecidos, 119 heridos y cinco personas desaparecidas.

"El Chocó tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado. Y yo, como abogado que soy, tengo un alto sentido de lo justo y se ha cometido una injusticia con el Chocó durante muchos años y es momento de que esa injusticia termine", expresó De la Espriella acompañado de la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Durante su visita, el jefe de Estado se comprometió a realizar un encuentro regional con todo su Gobierno para evaluar las necesidades de los municipios afectados y aseguró que ya están disponibles los recursos económicos para atender la emergencia.

En X, el presidente colombiano escribió: "Desde el Puesto de Mando Unificado, en la Sala de Crisis de Quibdó, estoy al lado de nuestros hermanos chocoanos, conociendo de primera mano la dimensión de esta emergencia y coordinando las acciones necesarias para atender, proteger y acompañar a cada familia afectada. He dispuesto la movilización inmediata de todas las capacidades del Estado. Aquí estamos y aquí permaneceremos, trabajando sin descanso. ¡Firme por la Patria!"

El mandatario anunció que viajará a Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto. Más temprano, declaró un desastre de carácter nacional tras el fuerte sismo.

Mateo Valencia Valencia, de seis años e hijo del alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia, fue una de las víctimas del fuerte temblor que sacudió el occidente colombiano. El menor habría quedado atrapado tras el colapso de la infraestructura de su colegio en Quibdó.

Daños en varias regiones

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

San José del Palmar limita al oeste con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, y por eso el terremoto causó grandes daños en Pereira y Cali, las capitales de esas dos regiones, respectivamente.

FUENTE: Con información de EFE/Cambio