Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

MIAMI. — Los llamados taxis aéreos eléctricos podrían comenzar a formar parte del paisaje de Florida en los próximos años. El estado prevé iniciar antes de concluir 2026 las pruebas de estas aeronaves en SunTrax, un complejo tecnológico ubicado en Auburndale, mientras Miami-Dade avanza con sus propios preparativos para recibirlas en uno de los espacios aéreos más transitados del país.

SunTrax, situado cerca del corredor de la Interestatal 4 entre Tampa y Orlando, fue concebido inicialmente para evaluar vehículos autónomos terrestres. Sus instalaciones serán ampliadas para probar aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas por las siglas eVTOL.

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Estos vehículos se asemejan a pequeños helicópteros con varios rotores, pero funcionan con baterías y están diseñados para realizar trayectos urbanos o regionales relativamente cortos.

El gobernador Ron DeSantis aseguró que las primeras evaluaciones permitirán analizar su seguridad, rendimiento e integración con otras formas de transporte.

DeSantis presentó la movilidad aérea avanzada —desde su punto de vista—como una posible respuesta a la congestión vial que afecta a las principales regiones metropolitanas.

“La idea sería que, si pueden hacerlo a escala y de manera económica, podrían sacar parte del tráfico de las carreteras”, afirmó el gobernador al explicar el propósito de la iniciativa.

Florida has the innovation-friendly policies, the universities and research institutions, the infrastructure and forthcoming infrastructure investments, and the talent needed to become the premier location for emerging transportation technology.



Innovations like eVTOL aircraft… pic.twitter.com/nDsFu6cZPb — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 10, 2026

Miami-Dade prepara su infraestructura

Aunque las pruebas estatales comenzarán en Florida Central, sus resultados tendrán una conexión directa con el sur del estado.

El Departamento de Aviación de Miami-Dade mantiene una alianza con Bell-Dancy Industries para desarrollar un entorno de pruebas en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami, localizado en Kendall.

El programa, denominado SafeLand, contempla la instalación de tecnología destinada a coordinar despegues, aterrizajes y movimientos de aeronaves eléctricas y drones.

Las evaluaciones comenzarán con aparatos tripulados de menor tamaño antes de avanzar hacia taxis aéreos de escala completa, siempre bajo coordinación con la Administración Federal de Aviación (FAA).

La iniciativa también abarca el Aeropuerto Internacional de Miami y otros aeropuertos administrados por el Condado. El objetivo es determinar cómo funcionaría esta nueva modalidad en condiciones reales, sin interferir con aviones comerciales, helicópteros, aeronaves privadas ni operaciones de emergencia.

Las autoridades de Miami-Dade sostienen que el proyecto local servirá como puente entre las pruebas controladas en SunTrax y la eventual incorporación de los eVTOL al complejo entorno urbano del sur de Florida.

Posibles conexiones regionales

Varias empresas han mostrado interés en establecer servicios entre Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach. Entre los lugares analizados para futuros puntos de despegue figuran aeropuertos, el Hard Rock Stadium, desarrollos inmobiliarios de West Palm Beach y terrenos privados en Hobe Sound.

Miami-Dade también mantiene un acuerdo con Wisk Aero, filial de Boeing, para estudiar posibles terminales en el Aeropuerto Internacional de Miami, Miami Executive y Opa-locka Executive. La colaboración incluye planificación del espacio aéreo, suministro eléctrico y selección de lugares para los denominados vertipuertos.

Sin embargo, todavía no existe una fecha confirmada para transportar pasajeros en el sur de Florida. Las compañías deberán completar pruebas, obtener certificaciones federales y demostrar que sus aeronaves pueden operar de manera segura bajo condiciones habituales de la región, incluidos aguaceros intensos, tormentas eléctricas, vientos fuertes y congestión aérea.

Por ahora, el anuncio estatal no significa que los residentes puedan reservar vuelos próximamente. Representa, más bien, el comienzo de una etapa de evaluación que determinará si los taxis aéreos pueden convertirse en una alternativa real para los desplazamientos en Florida.