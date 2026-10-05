Apple riende homenaje a su fundador y cerebro Steve Jobs tras 15 años de su muerte

La cúpula directiva de Apple honró este lunes la figura y el legado de Steve Jobs al cumplirse ya 15 años de su fallecimiento.
Tim Cook, actual consejero delegado y cofundador de Apple, destacó que "Jobs cambió el mundo". Por su parte, John Ternus, responsable de ingeniería de hardware, subrayó que sus enseñanzas siguen guiando a la empresa
La cúpula directiva de Apple honró este lunes la figura y el legado de Steve Jobs al cumplirse ya 15 años de su fallecimiento.
El actual consejero delegado, Tim Cook, destacó que "Jobs cambió el mundo", mientras que John Ternus, responsable de ingeniería de hardware de la compañía, subrayó que sus enseñanzas siguen guiando a la empresa.
Jobs, cofundador y emblemático líder de la compañía de la manzana mordida, falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años a causa de un cáncer de páncreas.
Cook recurrió a las redes sociales para rendir homenaje a su antecesor, una costumbre que ha mantenido a lo largo de los años.
"Hay personas que dejan una huella en el mundo, y luego hay personas que lo cambian por completo. Steve cambió el mundo y muchísimas vidas en el proceso. Sin duda, cambió la mía para siempre. Su espíritu sigue vivo en todo lo que creó y en todas las personas a las que inspiró", publicó Cook.
A las muestras de recuerdo se sumó también Ternus, quien subrayó en X que la forma en que Steve enseñó al equipo a preocuparse "por cada detalle, cada experiencia y cada persona" sigue guiando su trabajo hoy.
La compañía mantiene habilitada en su página web la sección "Recordando a Steve", un espacio creado poco después de su muerte que reúne testimonios y mensajes enviados por más de un millón de admiradores de todo el mundo.
"Gracias por crear herramientas tecnológicas potentes, fáciles de usar y hermosas que marcan la pauta para todas las empresas tecnológicas, ahora y siempre", escribió hoy un admirador llamado Wadi en el sitio web de Apple.
FUENTE: Con información de EFE.