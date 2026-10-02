viernes 2  de  octubre 2026
MERCADO LABORAL

Desempleo en EEUU se mantiene casi sin variación en septiembre

La cifra de desempleo se ubicó en el 4,2% en el mes de septiembre desde el 4,1% en agosto, lo que denota estabilidad del mercado laboral

El mercado laboral en Estados Unidos se mantiene estable.

El mercado laboral en Estados Unidos se mantiene estable.

ANGELA WEISS /AFP
Por Leonardo Morales

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios, con una mínima subida de una décima y se situó en el 4,2% en septiembre desde el 4,1% en el mes anterior.

En este período se crearon unos 29.000 empleos en la primera economía del mundo, según el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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Los datos, en correspondencia con lo que proyectaba parte de los analistas, muestran que la situación laboral en los principales sectores industriales de Estados Unidos varió muy poco en septiembre.

El informe del BLS certifica el estrecho margen (de entre el 4,1 y el 4,3 %) en el que ha movido la tasa de desempleo desde marzo, y ratifica la solidez de la economía estadounidense y la estabilidad del mercado laboral, situación que permite a la Reserva Federal concentrarse en la inflación, que oscila cercana al 3%.

Empleos en sector de la salud

En total, entre agosto y septiembre se crearon 133.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el número de desempleados en agosto en EEUU apenas creció en unos 100.000, situándose en 7,1 millones en septiembre. La cifra es muy baja para una economía tan grande.

Adolescentes (14,5%) y afroestadounidenses (7%) volvieron a ser los dos grupos más afectados por desempleo, con subidas de cuatro décimas y un punto porcentual en el noveno mes del año.

La tasa de desempleo se redujo en tres décimas para los asiáticos (2,9%), mientras que el 4% de hombres, el 3,5 % de las mujeres y el 4,8% de los hispanos se mantuvo fuera del mercado laboral en septiembre, cifras que prácticamente no muestran cambios respecto al mes anterior y se encuentran dentro del rango saludable y tradicional en la economía.

Aunque el empleo en los principales sectores apenas varió en septiembre, el área de la salud mantuvo su tendencia al alza con la creación de 17.000 puestos.

En este caso, el empleo siguió aumentando en los servicios de atención médica ambulatoria y en hospitales, con 13.000 y 12.000 contratados respectivamente.

Estabilidad laboral

El empleo en la construcción apenas varió (11.000 nuevos puestos), mientras que la tendecia alcista en las empresas de contrataciones especializadas en obras no residenciales siguió en aumento con 12.000 empleos más.

Los 9.000 nuevos contratos de septiembre, no representaron un gran cambio para la manufactura, sin embargo el aumento es de 72.000 puestos desde diciembre de 2025. La fabricación de productos de plástico y caucho y de maquinaria generaron unos 5.000 empleos cada una.

En septiembre, el empleo en el sector financiero apenas varió (7.000 puestos menos). El volumen de empleo en este área ha disminuido en 129.000 puestos desde su reciente máximo de mayo de 2025, con la reducción centrada en las compañías de seguros y actividades relacionadas.

Las estadísticas también mostraron escasas variaciones en septiembre en lo que se refiere a minería, extracción de hidrocarburos, comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento, información, asistencia social, ocio y hostelería o sector público.

[email protected]

FUENTE: Con información de EFE.

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