jueves 12  de  noviembre 2026
TECNOLOGíA

Trump opina que expresidente de Apple Tim Cook debería dirigir Nvidia

"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", opinó el presidente Donald J. Trump

El expresidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang.

El expresidente ejecutivo de Nvidia Jensen Huang.

Por Leonardo Morales

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, opinó este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia, quien dimitió después que saliera a la luz una relación amorosa con una espía china.

"Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", opinó en su red social Truth Social el mandatario.

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Huang se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de Inteligencia Artificial y viajó -entre más de 20 empresarios de tecnología- con el presidente estadounidense en el Air Force One a Pekín a principios de este año.

Este jueves, el consejo directivo de Nvidia informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

FUENTE: Con información de AFP.

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