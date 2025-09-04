Más de 7 millones de empleos disponibles en EEUU

Empleadas en una fábrica de procesamiento de productos alimentarios.

Con más de 7 millones de empleos disponibles en todo el país, la creación de puestos de trabajo en el sector privado de Estados Unidos se desaceleró en agosto.

Hasta agosto, había en todo el país más de 7.400.000, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Trabajo.

MERCADO LABORAL El sector privado de EEUU crea en julio más empleos de los previstos

El mes pasado se crearon 54.000 empleos en el sector privado, en comparación con los 106.000 de julio, según la encuesta mensual de ADP/Stanford Lab. Sin embargo, la cantidad de puestos disponibles expone las garantías laborales en EEUU

Los mercados preveían una cifra bastante superior, de 75.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo al consenso publicado por MarketWatch.

Sin embargo, con millones de plazas disponibles las cifras de empleos se encuentran en un estado de salud envidiable en EEUU.

"El año comenzó con un fuerte crecimiento del empleo, pero ese impulso se ha visto afectado por la incertidumbre", señaló en un comunicado Nela Richardson, economista jefe de ADP.

La desaceleración de la contratación de trabajadores puede explicarse por problemas que van desde la escasez de mano de obra, gran cantidad de empleos disponibles hasta el incremento masivo de los llamados emprendedores en redes sociales, que ha afectado directamente el estímulo laboral tradicional.

Si bien áreas como el ocio y la hostelería se mantuvieron estables, otras, como la industria manufacturera, el comercio, el transporte y los servicios públicos, perdieron puestos de trabajo.

Sin embargo, las cifras de ADP difieren a veces de los datos del gobierno.

El informe de ADP del jueves mostró que el crecimiento salarial interanual fue del 4,4% para quienes mantuvieron sus empleos y del 7,1% para quienes cambiaron de trabajo.

FUENTE: Con información de AFP.