Migración

Detenidos cientos de surcoreanos en una fábrica de EEUU en redada migratoria

El jueves, el servicio de migraciones y aduanas norteamericano (ICE) detuvo a hasta 450 personas en el lugar donde se está levantando una fábrica de baterías para Hyundai y LG

SEÚL.- Cientos de surcoreanos fueron detenidos en una redada migratoria realizada en una fábrica en construcción de baterías de Hyundai y LG en Georgia, Estados Unidos, indicaron el viernes las autoridades y fuentes cercanas al caso.

El jueves, el servicio de migraciones y aduanas norteamericano (ICE) detuvo a hasta 450 personas en el lugar donde se está levantando una fábrica de baterías para Hyundai y LG, según la agencia de prensa surcoreana Yonhap.

Corea del Sur es un importante fabricante mundial de automóviles y componentes electrónicos, con numerosas plantas de fabricación en Estados Unidos.

Sus empresas líderes como el grupo automotor Hyundai y el tecnológico LG han invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de plantas en Estados Unidos.

"Numerosos ciudadanos coreanos fueron detenidos" en el operativo en el estado de Georgia, precisó a la prensa el portavoz de la cancillería de Seúl, Lee Jae-woong.

Una fuente cercana dijo bajo anonimato a AFP que concretamente fueron arrestados unos 300 surcoreanos.

Lee hizo un llamado de atención a las autoridades estadounidenses.

"Las actividades económicas de nuestros inversores y los derechos e intereses legítimos de nuestros ciudadanos no pueden verse injustamente vulnerados", enfatizó.

El gobierno de Seúl dijo haber enviado personal diplomático al lugar, y manifestó su "preocupación" a la embajada de Estados Unidos.

En julio, Seúl prometió 350.000 millones de dólares de inversiones en Estados Unidos para garantizarse su acceso al mercado local, y aplacar la política arancelaria del presidente Donald Trump.

El republicano volvió a la Casa Blanca en enero con la promesa de, entre otros, deportar a millones de trabajadores en situación irregular.

La oficina en Atlanta del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos informó en X de la detención de unos 450 "extranjeros en situación irregular" durante una operación de la fábrica, fruto de una coempresa formada por Hyundai y LG.

En marzo, Hyundai anunció una multimillonaria inversión en Estados Unidos, incluyendo una nueva planta de acero de 5.800 millones de dólares.

Esta inversión en Luisiana, unida a una mayor producción de autos y una instalación de robots deben generar alrededor de 25.000 empleos en Estados Unidos en los próximos cuatro años, según la empresa.

Hyundai Motor Group dijo a AFP que no tenía comentarios que hacer a propósito de la redada.

FUENTE: Con información de AFP

