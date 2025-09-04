Pentágono advierte: provocador vuelo de aviones venezolanos sobre buque de EEUU

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

MIAMI– Dos aviones de combate F-16 armados del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sobrevolaron este jueves el USS Jason Dunham en aguas internacionales, en lo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos describió como una “demostración de fuerza”, reportó CBS News.

El Jason Dunham, un destructor con misiles guiados Aegis, forma parte de una flotilla de buques de guerra estadounidenses desplegados en la región en las últimas semanas, que, según el Pentágono, tienen como objetivo combatir organizaciones criminales y el narcoterrorismo. CBS News no pudo determinar qué acciones, si alguna, tomó el buque estadounidense en respuesta al sobrevuelo.

Este incidente ocurre en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. La administración Trump acusa al mandatario venezolano de aliarse con carteles de drogas para traficar narcóticos hacia EEUU, por lo que duplicó recientemente la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Por su parte, Maduro calificó la presencia de los buques estadounidenses como una “amenaza criminal y sangrienta” y desplegó drones y otras embarcaciones para patrullar la costa venezolana.

Escalada de tensiones entre el régimen de Maduro y EEUU

El martes, el ejército estadounidense aseguró haber atacado una embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela, alegando la muerte de 11 personas vinculadas a la banda venezolana Tren de Aragua, según declaraciones del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio.

El Departamento de Defensa confirmó en un comunicado en X que los dos aviones venezolanos “volaron cerca de un buque de la Marina de EEUU en aguas internacionales”. La declaración agrega: “Este movimiento altamente provocador fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterrorismo. Se aconseja fuertemente al cartel que controla Venezuela no intentar obstaculizar, disuadir o interferir con las operaciones de contranarcóticos y contraterrorismo llevadas a cabo por el ejército estadounidense”.

La escalada refleja no solo la postura firme de Estados Unidos frente al régimen narcoterrorista de Maduro, sino también un mensaje de disuasión hacia actores ilícitos que utilizan Venezuela como plataforma para el tráfico de drogas y actividades criminales transnacionales.

