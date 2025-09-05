viernes 5  de  septiembre 2025
ESTAFA DE ALTA GAMA

Arrestan a pareja por vender Rolex falsos y desaparecer con 70.000 dólares

Una investigación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade culminó con el arresto de Jonathan Parra y Paula Sánchez por vender imitaciones de lujo de la marca Rolex

Jonathan Parra y Paula Sánchez Zapata.

LEE COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Una pareja de joyeros que operaba en Florida fue arrestada por presuntamente estafar a un cliente con más de 70.000 dólares mediante la venta de tres relojes Rolex falsificados.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó a los sospechosos como Jonathan Parra, de 37 años, y Paula Sánchez Zapata, de 33. Ambos enfrentan cargos por fraude organizado y un esquema para defraudar por 50.000 dólares o más.

El arresto se produjo en su residencia de Cape Coral, donde las autoridades encontraron pruebas adicionales relacionadas con el caso, y ahora esperan su extradición al condado de Miami-Dade para enfrentar a la justicia.

Piscina delata el fraude

El engaño salió a la luz de una manera inesperada. La víctima, Irian García, descubrió la supuesta estafa cuando notó que uno de los relojes de lujo se llenó de agua después de haber estado en una piscina.

Este hecho levantó sospechas de inmediato, ya que los relojes Rolex auténticos son conocidos por su resistencia al agua.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade explicó que, tras este incidente, la víctima llevó los relojes a un joyero certificado, quien confirmó que las tres piezas eran falsificaciones.

Además, el experto reveló que uno de los relojes, vendido como nuevo, tenía en realidad más de una década de antigüedad.

Captura de los implicados

Tras descubrir el fraude, la víctima intentó contactar a Parra y Sánchez para obtener una explicación, pero la pareja cortó toda comunicación, bloqueando su número de teléfono y sus perfiles en redes sociales. Este comportamiento evasivo confirmó las sospechas de la víctima, quien procedió a denunciar los hechos.

Los detectives del Escuadrón de Crímenes Organizados de Miami-Dade iniciaron una investigación que los llevó hasta la residencia de los sospechosos en Cape Coral.

La orden de allanamiento que resultó en el arresto de la pareja se llevó a cabo con la colaboración del departamento de policía local.

Llamado a otras posibles víctimas

Las autoridades expresaron su preocupación por el grado de sofisticación de esta red de estafas y destacaron que los sospechosos se presentaban como joyeros de confianza, se movilizaban en vehículos de alta gama y construían su reputación a través del boca a boca.

Debido al tiempo que la pareja llevaba operando en el negocio, la policía cree que podría haber más víctimas.

Por ello, hicieron un llamado a la comunidad para que cualquier persona que haya realizado transacciones con Parra y Sánchez verifique la autenticidad de los artículos adquiridos y denuncie cualquier irregularidad.

Problema Global

La industria relojera enfrenta una crisis de falsificaciones masiva. Según datos de la Federación de la Industria Relojera Suiza, más de 40 millones de relojes falsificados entran anualmente al mercado, comparados con solo 26 millones de relojes auténticos.

Este problema genera pérdidas de entre 700 y 800 millones de dólares anuales a la industria relojera suiza. A nivel global, más de 400 millones de relojes falsificados llegan a los mercados cada año, con un valor estimado de más de medio billón de dólares.

En Estados Unidos, las autoridades aduaneras incautan aproximadamente 150.000 relojes falsos al año, la mayoría provenientes de China.

