lunes 11  de  agosto 2025
BENEFICIOS

Nuevo pago del Seguro Social de $2,000 el 13 de agosto: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Esta semana corresponde el primer pago del seguro social del octavo mes del año, según el calendario de la SSA

Seguridad de Ingreso Suplementario de la agencia federal del Seguro Social.&nbsp;

Seguridad de Ingreso Suplementario de la agencia federal del Seguro Social. 

CANVA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) se prepara para emitir un nuevo pago a millones de beneficiarios en todo el país, incluidos jubilados, miembros del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y del Seguro por Incapacidad (SSDI).

Para garantizar un reparto ordenado, la SSA sigue un calendario que fija los pagos los días miércoles. La fecha exacta depende del día de nacimiento de cada beneficiario:

Lee además
Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIARIOS

Conozca los cinco trámites del Seguro Social que puede realizar desde casa
Seguro Social. 
BENEFICIOS

Próximo pago de 2.000 dólares del Seguro Social el miércoles 23 de julio: ¿Quiénes lo reciben?

  • Nacidos del 1 al 10: segundo miércoles del mes

  • Nacidos del 11 al 20: tercer miércoles

  • Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles

Quienes se jubilaron antes de mayo de 1997 y los beneficiarios de SSI reciben su pago a inicios de mes, sin importar su cumpleaños. Si la fecha coincide con un fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Montos de pago en 2025

La cantidad que otorga el Seguro Social varía según la situación personal, historial laboral y salario previo del beneficiario. En 2025, el pago promedio para un trabajador jubilado es de 1,976 dólares al mes. Para parejas que presentan declaración conjunta, el máximo puede alcanzar 3,089 dólares.

En el caso del SSI, el pago mensual promedio es de 967 dólares para personas solas y hasta 1,450 dólares para parejas.

Pagos de agosto del Seguro Social

Esta semana corresponde el primer pago del seguro social del octavo mes del año, por lo que el miércoles 13 de agosto recibirán su depósito —en promedio de 2,000 dólares— los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes.

El resto de los pagos de agosto se distribuirán de la siguiente manera:

  • Miércoles 20 de agosto: nacidos entre el 11 y el 20

  • Miércoles 27 de agosto: nacidos entre el 21 y el 31

  • Viernes 29 de agosto: beneficiarios del SSI (pago de septiembre adelantado).

FUENTE: Con información de Marca USA / AS.com

Temas
Te puede interesar

Nuevo pago de casi 1.000 dólares del Seguro Social el 1 de agosto: ¿Quiénes lo reciben?

Juez rechaza solicitud del gobierno de Trump de publicar transcripciones en caso Epstein

Wall street abre estable tras semana de ganancias y a la espera de datos de inflación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un atentado.
LUTO

Muere candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, a dos meses del atentado en su contra

Imagen referencial. 
ESTUDIO

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

El actor venezolano Eduardo Serrano. 
FAMOSOS

Familia del actor Eduardo Serrano pide ayuda tras diagnóstico de cáncer

El presidente colombiano, Gustavo Petro (izq.), le da la mano al gobernante, Nicolás Maduro, durante una visita oficial al Palacio de Miraflores, en Caracas, el 9 de abril de 2024.
POLÍTICA

Petro dice a EEUU que una intervención militar a Venezuela sería "una agresión" contra la región

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
CONTROVERSIA

FPL y grupos empresariales acuerdan aumento de tarifas récord en Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra las estadísticas de criminalidad en Washington.
GOBIERNO

Trump pone la seguridad de Washington bajo control federal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
CONTROVERSIA

Juez rechaza solicitud del gobierno de Trump de publicar transcripciones en caso Epstein

Dìas antes del atentado, el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay participó en un evento polìtico cuyo tema fue la seguridad. 
COLOMBIA

Muerte de Miguel Uribe, señal de máxima alarma a quien cuestione plan que Petro busca consolidar

Bryan Calvo solicita investigación en Hialeah. 
ELECCIONES CANDENTES

Bryan Calvo pide a DeSantis investigar presunto nepotismo en el gobierno de Hialeah, Tudidor niega las acusaciones

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall street abre estable tras semana de ganancias y a la espera de datos de inflación