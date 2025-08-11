Nuevo pago del Seguro Social de $2,000 el 13 de agosto: ¿Quiénes son los beneficiarios?

Seguridad de Ingreso Suplementario de la agencia federal del Seguro Social.

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) se prepara para emitir un nuevo pago a millones de beneficiarios en todo el país, incluidos jubilados, miembros del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) y del Seguro por Incapacidad (SSDI).

Para garantizar un reparto ordenado, la SSA sigue un calendario que fija los pagos los días miércoles. La fecha exacta depende del día de nacimiento de cada beneficiario:

Nacidos del 1 al 10: segundo miércoles del mes

Nacidos del 11 al 20: tercer miércoles

Nacidos del 21 al 31: cuarto miércoles

Quienes se jubilaron antes de mayo de 1997 y los beneficiarios de SSI reciben su pago a inicios de mes, sin importar su cumpleaños. Si la fecha coincide con un fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

Montos de pago en 2025

La cantidad que otorga el Seguro Social varía según la situación personal, historial laboral y salario previo del beneficiario. En 2025, el pago promedio para un trabajador jubilado es de 1,976 dólares al mes. Para parejas que presentan declaración conjunta, el máximo puede alcanzar 3,089 dólares.

En el caso del SSI, el pago mensual promedio es de 967 dólares para personas solas y hasta 1,450 dólares para parejas.

Pagos de agosto del Seguro Social

Esta semana corresponde el primer pago del seguro social del octavo mes del año, por lo que el miércoles 13 de agosto recibirán su depósito —en promedio de 2,000 dólares— los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes.

El resto de los pagos de agosto se distribuirán de la siguiente manera:

Miércoles 20 de agosto: nacidos entre el 11 y el 20

Miércoles 27 de agosto: nacidos entre el 21 y el 31

Viernes 29 de agosto: beneficiarios del SSI (pago de septiembre adelantado).

FUENTE: Con información de Marca USA / AS.com