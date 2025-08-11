lunes 11  de  agosto 2025
CONTROVERSIA

Juez rechaza solicitud del gobierno de Trump de publicar transcripciones en caso Epstein

El gobierno del presidente Donald Trump busca publicar las transcripciones ante las crecientes solicitudes de congresistas y millones de votantes que piden clarificar detalles del caso Jeffrey Epstein

JOHANNES EISELE / AFP

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el lunes la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso contra Ghislaine Maxwell, presa por reclutar a menores de edad para el acusado de tráfico y explotación sexual de menores Jeffrey Epstein.

El gobierno del presidente Donald Trump busca publicar las transcripciones para responder a solicitudes de congresistas y millones de votantes que piden clarificar todo lo ocurrido en este caso, que también utilizan los demócratas ahora para eclipsar las acusaciones contra altos cargos en el gobierno de Barack Husseim Obama y contra el propio expresidente.

Sin embargo, el gobierno de Joe Biden, los congresistas demócratas y los medios liberales de prensa enterraron el caso Epstein, cuando millones de estadounidenses también pedían transparencia y lo estuvieron haciendo durante los cuatro años de la administración demócrata. Y cero respuestas.

Ahora el juez de izquierda Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que hay poco en las transcripciones que no sea ya de dominio público y que no identifican a nadie más que a Maxwell y Epstein por haber tenido contacto sexual con menores de edad.

Engelmayer desestimó los argumentos del gobierno de que las transcripciones debían publicarse en razón del "gran interés público" del caso.

Sin embargo, esto eleva aún más las dudas de conservadores y congresistas republicanos, por lo que es muy probable que haya una apelación inmediata.

Juez demócrata impone nuevas barreras en caso Epstein

"En la medida en que la moción de desclasificación implica que los materiales del gran jurado constituyen una mina de información no divulgada sobre Epstein, Maxwell o sus cómplices, definitivamente no lo son", declaró el magistrado.

Maxwell, de 63 años, cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein, quien supuestamente "murió" en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.

Todo gira a que Epstein sabía demasiado, tenía mucha información comprometedora sobre altos funcionarios y figuras públicas de EEUU y podía relevelarla. Millones de estadounidenses opinan que el acusado fue asesinado en prisión para evitar confesiones y enterrar pruebas.

Por esos motivos, el Departamento de Justicia también solicitó la publicación de las transcripciones del gran jurado en el caso de Epstein. Esta solicitud es tramitada por otro juez.

El caso Epstein sigue en la oscuridad. El mes pasado el FBI y el Departamento de Justicia declararon que el acaudalado financiero se había suicidado, no había chantajeado a ninguna figura prominente y no mantenía una "lista de clientes".

Ante la creciente presión, el Departamento de Justicia pidió la publicación de las transcripciones.

El vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, que fue abogado personal de Trump, se reunió e interrogó recientemente a Maxwell, pero no reveló lo que conversaron. Ella fue trasladada luego a una prisión de menor seguridad.

FUENTE: Con información de AFP.

