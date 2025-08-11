Trump pone la seguridad de Washington bajo control federal

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump muestra las estadísticas de criminalidad en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este lunes que que el gobierno federal toma el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque, la capital está "invadida por pandillas violentas".

"Despliego a la guardia nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington", declaró.

Añadió que movilizará a los militares "si es necesario". "No creo que los necesitemos", matizó no obstante.

Los republicanos aseguran que Washington, gobernado por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar.

"Hoy es el Día de la Liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró el presidente en rueda de prensa.

La inseguridad en Washington D.C.

Trump afirmó que la capital es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. "¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo", dijo.

Trump considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está "totalmente fuera de control".

El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la guardia nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.

El Presidente tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.

Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal. Se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso.

FUENTE: Con información de AFP.