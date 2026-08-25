Ventas de viviendas nuevas en EEUU disminuyen en julio

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en julio y quedaron por debajo de lo anticipado por el mercado, según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, 607.000 viviendas nuevas encontraron comprador en proyección anual (el volumen a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición).

VISAS H-1B EEUU propone nuevamente una tasa de más de 100.000 dólares para visas de trabajo a extranjeros

El dato supone un retroceso del 10,5% respecto a junio.

La cifra está ligeramente por debajo de lo que habían previsto los analistas, que contemplaban 615.000 unidades vendidas en ritmo anualizado, según el consenso publicado por MarketWatch.

En la comparación interanual, el volumen de ventas también descendió un 6,3%.

Precio promedio nacional baja un 2,3%

Tras un mes de junio mejor de lo esperado para el mercado inmobiliario, julio aporta un dato negativo, con inventarios que aumentan de nuevo ligeramente, hasta las 488.000 unidades disponibles, lo que equivaldría a 9,6 meses de ventas si se mantuviera el ritmo actual, frente a 8,5 meses en junio.

Ante un mercado que sigue siendo difícil, los constructores no han dudado en reducir los precios de venta: la mediana de precios bajó así un 2,3% en un mes y un 0,9% en un año, hasta situarse en 393.800 dólares.

El precio promedio, por su parte, se orienta al alza, señal de la mejor evolución del segmento de alta gama, con un aumento del 4,1% mensual y del 5,4% interanual, hasta alcanzar los 508.800 dólares.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue sufriendo las tasas de interés hipotecarias altas. Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, se ubican en 6,65% de interés anual, según los datos actualizados al 20 de agosto por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

FUENTE: Con información de AFP.