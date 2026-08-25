Jueza frena sanciones de FIU a estudiantes por protesta silenciosa contra ICE

Imagen tomada de una grabación de cámara corporal policial durante una protesta silenciosa de estudiantes de FIU, el 19 de marzo de 2026

MIAMI.- Una jueza federal ordenó a Florida International University (FIU) suspender la aplicación de una normativa utilizada para sancionar a siete estudiantes que participaron en una protesta silenciosa contra la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el campus.

La decisión preliminar de la jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, impide que la universidad continúe con las medidas disciplinarias mientras avanza la demanda. También bloquea temporalmente la prohibición general de realizar “actividades expresivas” dentro de los edificios universitarios.

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El fallo no resuelve definitivamente el litigio, pero establece que los estudiantes tienen probabilidades de demostrar que FIU vulneró sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

Protesta sin gritos ni interrupciones

La controversia comenzó el 13 de marzo, durante una conversación organizada en el campus entre la presidenta de FIU, Jeanette Núñez, y el expelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez.

Cerca de 20 estudiantes se encontraban entre el público. Aproximadamente media hora después de comenzar el encuentro, varios se levantaron y mostraron camisetas con el mensaje “ICE OFF FIU”. Permanecieron en silencio durante unos minutos y luego abandonaron conjuntamente el auditorio.

Los manifestantes forman parte de ICEBreakers, una organización estudiantil que reclama la cancelación del acuerdo 287(g) firmado por la universidad. Esa colaboración permite que determinados integrantes de la Policía de FIU realicen funciones relacionadas con la aplicación de leyes federales de inmigración.

FIU fue la primera universidad del país en incorporarse voluntariamente a este programa. Los estudiantes sostienen que el convenio genera temor entre alumnos inmigrantes y sus familias.

Tres meses después de la manifestación, la universidad inició procedimientos disciplinarios contra siete participantes. Seis fueron declarados responsables de infringir las normas internas y recibieron una amonestación escrita. Además, debían grabar un video de dos minutos para explicar las reglas presuntamente quebrantadas y cómo actuarían en el futuro.

Si la administración consideraba insuficiente la reflexión, podía exigir otra grabación. El incumplimiento habría permitido colocar una retención en los expedientes académicos, con posibles consecuencias para la matrícula, la ayuda financiera, las certificaciones y la graduación. El proceso del séptimo estudiante había sido aplazado.

Ausencia de una alteración sustancial

Becerra sostuvo que la expresión estudiantil solamente puede restringirse cuando interfiere materialmente con la misión educativa, causa un desorden considerable o vulnera los derechos de otras personas.

“Según las pruebas presentadas hasta ahora, no parece que ningún demandante, ni ninguna otra persona con una camiseta de ‘ICE OFF FIU’, haya hablado o hecho algo distinto de sentarse, levantarse y caminar”, escribió la magistrada.

Un correo interno de una funcionaria encargada del acto indicó que la protesta no interrumpió la conversación y que ningún asistente presentó quejas. FIU aportó posteriormente la declaración de un detective, quien aseguró que los jóvenes bloquearon temporalmente la vista de algunas personas y ocasionaron una distracción al salir juntos. La jueza no consideró convincente ese argumento.

La decisión se apoya en el precedente establecido por la Corte Suprema en Tinker contra Des Moines, caso surgido después de que estudiantes utilizaran brazaletes negros contra la guerra de Vietnam. Esa sentencia determinó que las escuelas no pueden castigar expresiones políticas que no causen una alteración sustancial.

FIU afirmó que respeta la libertad de expresión y que cumplirá la orden mientras evalúa sus alternativas legales. La universidad puede apelar y la demanda continuará.

Los integrantes de ICEBreakers, entretanto, anunciaron que mantendrán sus actividades. El grupo planea celebrar un foro el 9 de septiembre para explicar el proceso y reiterar su petición de que FIU termine su colaboración con ICE.