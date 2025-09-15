lunes 15  de  septiembre 2025
INVESTIGACIÓN

ADN hallado en la escena del asesinato de Kirk coincide con el del sospechoso, según FBI

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk.&nbsp;

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 

Policía Utah

WASHINGTON.-Los rastros de ADN hallados en la escena del asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk coinciden con el ADN del sospechoso Tyler Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, fue arrestado el jueves tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Lee además
Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk. 
EEUU

Viuda del activista Charlie Kirk promete: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá"
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
EEUU

El asesino de Charlie Kirk, un exestudiante brillante y bastante solitario

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea.

"Puedo informar hoy que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia", dijo Patel en Fox News, en referencia a un destornillador recuperado en la escena.

Patel también habló de una nota que se cree Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía "básicamente... 'tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk', y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo", explicó Patel.

"Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota" en el hogar familiar del presunto asesino, dijo el director del FBI.

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, murió de un disparo el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y tenía "ideología izquierdista".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

El asesinato de Charlie Kirk: las huellas de una ideología de odio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIONES

Aíslan a presunto asesino de Kirk; médicos evalúan su salud mental y salen nuevos detalles de su vida

Tyler Robinson, sospechoso del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y su pareja transgénero, Lance Twiggs
INVESTIGACIÓN

Presunto asesino de Charlie Kirk tiene una pareja transgénero que coopera con el FBI: "La oveja negra"

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
Economía

La Fed se prepara para la primera reducción de tasas de interés en 2025 ¿Qué porcentaje?

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

El británico Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, posa con dos cinturones después de una conferencia de prensa, el 29 de enero de 2009.
BOXEO

Fallece Ricky Hatton, leyenda del boxeo, a los 46 años de edad

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal  Jerome Powell.
RESERVA FEDERAL

Trump insta a gran recorte de tasas de interés antes de la reunión de la Fed

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Joe Martínez.
MIAMI-DADE

Condenan al excomisionado Joe Martínez a casi tres años de prisión

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
Negociación

EEUU y China alcanzan acuerdo para que TikTok pase a dueños estadounidenses

Elaine Angene Escoe es buscada por el FBI.
FUGITIVA

FBI Miami busca a mujer por fraude de $34 millones con fondos de COVID-19

Stephen Colbert acepta el premio a la mejor serie de entrevistas por The Late Show with Stephen Colbert de manos del actor estadounidense Bryan Cranston (derecha) durante la 77.ª edición de los Premios Emmy
PREMIOS

Premios Emmy 2025: Conoce a los grandes ganadores de la noche