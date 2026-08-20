Bessent: "Las sanciones de EEUU a Irán llevarán al "colapso del régimen"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

La ejecución de un plan con nuevas medidas Estados Unidos para aumentar la presión económica sobre Irán con sanciones y aislamiento conducirá al "colapso" del régimen de Teherán, declaró este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Va a funcionar hará colapsar al régimen", dijo Bessent al canal CNBC. "Va a ser la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial", añadió.

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Consultado sobre sus aliados, Bessent lanzó una advertencia: "(Están) con nosotros o contra nosotros".

Ante la pregunta de si Estados Unidos presionaría a China, señaló que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado", pero instó a Pekín a "sumarse al plan".

Este plan contra Irán significa que es menos probable que Estados Unidos vuelva a realizar operaciones militares de gran envergadura contra el país, explicó Bessent.

"Si estamos aplicando la máxima presión económica, eso significa que probablemente no habrá una reactivación bélica a gran escala, pero enfatizaré que eso es por ahora", declaró.

El ejército estadounidense anunció el jueves la llegada de un nuevo portaaviones a la zona de conflicto con Irán en sustitución del "USS Abraham Lincoln". Se trata del "USS George Washington", que ya opera "en la región como parte del despliegue previsto, tras arribar ayer (miércoles) a la zona de operaciones del Centcom", precisó el Mando Central de Estados Unidos para Medio Oriente en X.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.