lunes 5  de  octubre 2026
ELECCIONES 2026

Florida cierra este lunes el registro para votar en las elecciones generales

La sede electoral de Miami-Dade permanecerá abierta hasta las 11:59 p. m.; los comicios del 3 de noviembre decidirán cargos estatales, legislativos y locales

Representantes de campaña conversan en el exterior de un recinto mientras esperan la llegada de más ciudadanos.

Representantes de campaña conversan en el exterior de un recinto mientras esperan la llegada de más ciudadanos.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Los residentes de Florida que todavía no se hayan inscrito para participar en las elecciones generales del 3 de noviembre tendrán hasta este lunes 5 de octubre para completar el trámite, según el calendario oficial de la División de Elecciones del estado.

El cierre del registro, conocido como book closing, ocurre 29 días antes de los comicios. La fecha resulta determinante para quienes nunca se han inscrito en Florida. Los ciudadanos que presenten su solicitud después del plazo no podrán votar en noviembre.

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Para facilitar las inscripciones de última hora, la sede de la Oficina de Elecciones de Miami-Dade, ubicada en 2700 NW 87 Avenue, en Doral, permanecerá abierta hasta las 11:59 p. m. El personal ayudará a completar solicitudes y responderá preguntas sobre el proceso.

“Estamos manteniendo nuestras puertas abiertas hasta tarde para que nadie pierda la oportunidad de inscribirse y participar en nuestro proceso democrático”, afirmó la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García.

Los residentes también pueden completar el trámite mediante el portal estatal RegisterToVoteFlorida.gov, personalmente en las oficinas de los supervisores electorales o a través de entidades autorizadas, como determinadas oficinas del recaudador de impuestos.

Para inscribirse, una persona debe ser ciudadana estadounidense, residente de Florida y tener al menos 18 años el día de la elección.

Los jóvenes pueden preinscribirse desde los 16. También se aplican restricciones a quienes hayan sido declarados mentalmente incapacitados para votar o condenados por delitos graves sin recuperar sus derechos electorales.

Verificar los datos

Quienes ya estén inscritos no necesitan registrarse nuevamente, pero las autoridades recomiendan confirmar su dirección, precinto y centro de votación. Una mudanza o la redistribución de distritos puede cambiar el lugar donde corresponde sufragar.

También conviene revisar la firma que conserva la oficina electoral, debido a que se utiliza para verificar las boletas por correo. Si el votante recibió recientemente un nuevo número de licencia de conducir o tarjeta de identificación de Florida, debe comprobar que el registro electoral incluya la información actualizada.

La elección decidirá quién sucederá al gobernador Ron DeSantis y renovará otros cargos estatales, escaños del Congreso, puestos legislativos y numerosas autoridades de condados, municipios y juntas escolares. Los votantes también evaluarán enmiendas constitucionales y referendos locales.

Próximas fechas

Después del cierre del registro, el siguiente plazo importante será el 22 de octubre a las 5:00 p. m., cuando vencerá el periodo para solicitar que una boleta sea enviada por correo.

La votación anticipada en Miami-Dade, Broward y Palm Beach se desarrollará del 19 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Miami-Dade habilitará 28 centros durante ese periodo.

Las boletas por correo deberán llegar a las autoridades electorales antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre. No bastará con que hayan sido enviadas o mataselladas antes del cierre.

El día de las elecciones, los centros permanecerán abiertos entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. Quienes estén en fila a la hora del cierre conservarán el derecho a emitir su voto.

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