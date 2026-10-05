lunes 5  de  octubre 2026
Amenazas

Alerta en América Latina: EEUU y otros nueve países denuncian "planes letales" de Irán

La conexión de Irán y el movimiento Hezbolá con los gobiernos de Venezuela o Bolivia fue también objeto de atención de Washington durante años

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.

@Southcom / X
Imagen de archivo. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su participación en una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. &nbsp;

Imagen de archivo. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su participación en una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.

 

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON Estados Unidos, Canadá y otros ocho países de América Latina y el Caribe alertaron este lunes de presuntos "planes letales" y "operaciones de influencia maligna" de Irán en la región, mediante un comunicado conjunto.

El comunicado recuerda que Estados Unidos y Paraguay acogieron un foro antiterrorista el mes pasado (CTTF por sus siglas en inglés), y señala que ahora los diez países firmantes desean condenar "las acciones terroristas y otras operaciones de influencia maligna en nuestro hemisferio llevadas a cabo por Irán y sus apoderados terroristas".

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El texto no da ningún ejemplo concreto de esos "esfuerzos hostiles", que incluirían "una serie de planes letales patrocinados por Irán y sus representantes, recaudación ilícita de fondos, injerencia política y actividades de influencia extranjera".

Además de Estados Unidos y Canadá, los países firmantes son Argentina, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

"Estamos unidos en nuestra determinación de proteger a nuestros países y a nuestros pueblos contra tales amenazas", añaden en el texto.

Amenazas de seguridad

"La República Islámica de Irán y sus representantes deben cesar estas acciones inmediatamente", advierten los firmantes.

El foro CTTF, creado para compartir información sobre amenazas de seguridad, fue creado por Washington en 2019 y se celebra al menos una vez al año.

En marzo, un pakistaní, Asif Merchant, fue condenado en Estados Unidos, acusado de haber complotado con la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) para organizar asesinatos políticos y robar documentos.

La conexión de Irán y el movimiento Hezbolá con los gobiernos de Venezuela o Bolivia fue también objeto de atención de Washington durante años, antes de que esos países cambiaran de rumbo político.

Paraguay designó como organizaciones terroristas al IRGC, Hezbolá y Hamás en abril de 2025, y Argentina hizo lo mismo con el IRGC en marzo de este año.

FUENTE: Con información de EFE

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