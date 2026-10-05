Trump: "EEUU está listo para ayudar a Rusia tras confirmarse infección en laboratorio"

El presidente Donald J. Trump dijo este lunes que Estados Unidos analiza "con mucha seriedad" los informes sobre una infección en un laboratorio de Rusia y que está listo para ayudar con la situación.

Hasta el momento, los medios hablan de una muerte, pero por ser información confidencial de seguridad nacional podrían ser muchas más cuando el Kremlin se decidió a revelar el suceso a nivel internacional.

"Lo estamos analizando con mucha seriedad, acabamos de enterarnos (...) Los ayudaremos tanto como podamos", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron qué iba a hacer Washington ante las preocupaciones que causó una muerte en un laboratorio en Siberia, donde se investigaba la llamada peste neumónica.

Según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal), las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar.

"Lo llaman neumonía. Hace años la neumonía se podía tratar con facilidad, pero los microbios y los gérmenes se han fortalecido de manera desproporcionada. Aun así, les ayudaremos. Les ayudaremos en todo lo posible", concluyó Trump antes de partir hacia Nebraska.

Por su parte, este lunes el servicio de defensa del consumidor ruso "Rospotrebnadzor" llamó a la calma y a "no hacer caso de rumores y elucubraciones".

La presunta contaminación del virus trae a la mente de millones de personas lo vivido a finales de 2019 respecto al COVID-19, causado por una fuga voluntaria o involuntaria en el laboratorio de Wuhan (Instituto de Virología de China), de acuerdo con informes de inteligencia de varios países, a pesar de que China ha dado versiones oficiales diferentes y contradictorias.

Precisamente la demora o las verdaderas intenciones detrás del control del escape del virus generó una controversial y muy cuestionada pandemia, que provocó la muerte de decenas de millones de personas en el mundo y el encierro durante meses en casi todo el planeta. Al final, científicos y agencias de inteligencia de diversos países, entre ellos EEUU, han desmentido una gran cantidad de informes oficiales desde China y la Organización Mundial de la Salud.

Lo que fueron especulaciones y "supuestas campañas de desinformación" por parte de gobiernos de derecha, movimientos y cientos de millones de personas en el mundo, los posteriores documentos apuntan a que fue un probable complot de una élite globalista contra Occidente, en especial EEUU, y la sobrepoblación mundial.

Al cabo de 6 años, la polémica sobre el tema continúa y acerca de las cuestionadas vacunas y tratamientos.

Parte del debate se centra en el papel del entonces director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Anthony Fauci, quien se negó a responder en semanas recientes a todas las preguntas de un panel de investigaciones del Congreso en Washington que lo acusa de ocultar datos reales y tergiversar información con daños severos a la seguridad nacional y posible traición al país si se comprueba su culpabilidad ante un tribunal.

Fauci se acogió todas las veces que fue preguntado a la 5ta enmienda de la Constitución, que ampara a un individuo, grupo de personas o institución, a permanecer en silencio y no declarar mientras está siendo acusado e interrogado a nivel local, estatal o federal por el gobierno, agencias del orden, la Justicia o el Congreso.

De ser acusado de manera oficial ante la Justicia, Fauci podría enfrentar una extensa condena en prisión. Por el momento, prosigue la investigación y el proceso contra el exalto directivo de salud.

La buena noticia en el caso de Rusia es que, por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno ruso ha informado a tiempo y actuó al parecer con celeridad. Habría que esperar a las informaciones en los próximos días para saber si realmente la situación se encuentra bajo control y no ha pasado de ser una alarma internacional.

Washington sigue muy de cerca los informes desde el Kremlin como lo anunció la Casa Blanca, mientras ofrecía la ayuda necesaria a Moscú.

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FUENTE: Con información de AFP.