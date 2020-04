¿Cómo el coronavirus afectará casos de inmigración y visas a EEUU?

"Lo que yo le recomiendo a las personas es que aprovechen la oportunidad para ir preparando su documentación para NVC (Centro Nacional de Visas, por sus siglas en inglés). Si ya tienen un caso abierto deben someter a través del sitio web todos los papeles que tengan pendientes para que cuando se retome todo, ellos puedan procesar y cerrar sus casos para darles una fecha de entrevista", recomendó la jurista.

"Por ahora NVC solo está atendiendo emergencias, por ejemplo, un parole humanitario, porque las embajadas están cerradas, pero bueno, USCIS sí está trabajando y procesando casos, a pesar de que no están haciendo entrevistas", aclaró.

Reunificación familiar y ayudas gubernamentales

Quienes están llevando a cabo tramites de reunificación familiar y se encuentran a la espera de entrevistas en Guyana o en México, por desgracia deberán tener más paciencia ya que todo parece indicar que este proceso podría extenderse aún más a raíz del coronavirus.

"Antes que cerraran las embajadas se estaban viendo demoras de hasta 14 meses, eso ahora empeorará". Sin embargo, Cañizares destacó que bajo la nueva ley de carga pública que obliga a muchas personas que buscan traer a sus familias a EE.UU., elevar considerablemente sus ingresos anuales, solicitar la ayuda de emergencia otorgada a causa de la pandemia es algo que no va a perjudicar procesos inmigratorios.

"El medicare de emergencia no afecta con esta ley, por lo que si hay personas que necesitan asistencia médica a raíz de esta pandemia deben solicitarla sin miedo. El seguro de desempleo y los food stamp, siempre y cuando sean para los niños, tampoco les afectará si lo solicitan. Todo depende la categoría que una persona tenga en su residencia. Es decir, si alguien vino reclamado o con un affidavit of support [declaración que se debe presentar para demostrar que una persona no será una carga pública para el gobierno americano] no puede solicitar nada excepto asistencia médica de emergencia, seguro de desempleo o beneficios para los niños".

Por otra parte, las personas que aún no reciben su residencia permanente de forma física también se podrán beneficiar del apoyo económico brindado por el presidente Trump a causa del Covid-19, siempre y cuando hayan realizado su declaración de impuestos del año 2019, destacó la abogada.

"Los tribunales no están operando hasta el primero de mayo, y las personas con citas pendientes en USCIS recibirán su reprogramación después del cuatro de mayo. Además, a quienes les están pidiendo respaldo de sus casos y no los pueden conseguir a causa de esta situación, la fecha límite para la cual deben enviar dichos documentos se extiende por 60 días. Así que deben están tranquilos".

Situación en las fronteras

Que la frontera extremará sus medidas de seguridad a causa del coronavirus no es un secreto para nadie, es por esta razón que cientos de familias a la espera de una visa o de un permiso para traer a sus familiares a Estados Unidos, no dejan de temer por los estragos que pueda traer esta pandemia cuando las cosas vuelvan a la normalidad, en este sentido Cañizares fue enfática en señalar la unión con la que deben permanecer los inmigrantes.

"Yo no tengo duda de que si el presidente puede hacer algo para cerrar más inmigración lo va a hacer. Por eso las personas tenemos que aprovechar nuestro derecho a ejercer el voto y escoger líderes que nos representen. Como abogada he visto que este gobierno ha hecho que los tramites con inmigración sean cada vez más difíciles, así que ver que se pongan peores no me sorprendería", finalizó.

@camila_mendoza