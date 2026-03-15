"Guerra contra Irán es un reequilibrio para el mundo", opina experto

CARACAS. Irán no tiene la capacidad para hacer una “guerra de desgaste” tal como ha amenazado a Estados Unidos y a Israel, este miércoles 1 de marzo. La afirmación la hace, conocimiento de causa, Octavio Pérez, analista militar, y señala que, por el contrario, el desgaste lo sufrirá el país persa.

“Así que todo es un reequilibrio mundial. Un cambio como si los polos del mundo se cambiaran de momento. Uno solamente puede predicar sobre la paz si tienes la fortaleza para responder a una amenaza mundial”.

La incapacidad iraní está demostrada porque el número de misiles y drones que posee ha disminuido significativamente desde que comenzó hace casi 15 días la Operación Furia Épica por parte de Estados Unidos e Israel.

Pese a que empezaron a disparar a infraestructura de los países del Golfo Pérsico como plantas desalinizadoras y atacar bancos, corporaciones y hasta minar el Estrecho de Ormuz, han sufrido un revés: 16 barcos especializados en sembrar minas en el mar fueron destruidos en las últimas 48 horas.

“Lo que te quiere es decir que la capacidad de ellos poder responder, de poder atacar y amenazar a Estados Unidos, a Israel y a los países del Golfo Pérsico disminuye día a día”.

Pérez destacó que hay que ver lo que pasa en el país persa, como el operativo que empezó en junio del año pasado cuando se interrumpió definitivamente el programa nuclear.

Sin las plantas de Nataz e Isfahan para enriquecer el uranio no tienen nada.

El golpe mortal vino acompañado de la destrucción de 70% de la artillería antiaérea iraní, todas las baterías S-400 rusas, supuestamente las mejor del mundo. Se destruyó todo incluso varios comandos y mataron a más de 40 generales importantes iraníes.

El analista militar recordó que también fueron atacados los túneles de los drones y donde había misiles balísticos. “Esta segunda vuelta, empieza después del jueves pasado cuando los iraníes se salen de las negociaciones, jactándose de que no iban a dejar de enriquecer uranio y que no iban a entregar su material físico a los rusos, como se había planeado”.

Con el bombardeo del sábado pasado, empiezan a revisar los mismos objetivos. “Las fuerzas estadounidenses y las israelitas atacaron puestos de comandos y un presidio, muy parecido a El Helicoide en Caracas, para demostrar que ahí no volverían a aterrorizar a la juventud”.

Para reafirmar su tesis del daño que se le ha infringido a la pirámide jerárquica del régimen de Irán, comenta que los primeros 15 a 20 puestos más importantes no existen. Empezando porque está muerto el Ayatolá, Alí Jameneí. “Han seguido atacando la milicia, que es de 450,000 personas, son los que dan palo a la gente. Son el equivalente a los motorizados chavistas en Venezuela”.

Se acabó la resistencia

Cuando están por cumplirse 15 días de la Operación Furia Épica no existe resistencia. Ya no queda Fuerza Aérea ni Marina de Guerra que puedan amenazar con cerrar el Estrecho de Ormuz, el mayor paso de transporte de petróleo. Lo que no excluye, que los iraníes hayan hecho un sin número de ataques contra barcos extranjeros e incluso, circula la versión de que mandaron un misil hipersónico a Israel, pero este fue interceptado por el Domo de Hierro.

La visión de Pérez es que Irán está en una guerra que ya perdió. “Mientras pasen los días menos potencial tendrá Irán para seguir amenazando y decir que son el terror del mundo y que van acabar con la economía global”.

No obstante, ve con preocupación que los precios del petróleo hayan subido a $120 por barril para luego, caer a $90, pero confía en que EEUU puede garantizar la apertura del Estrecho de Ormuz.

En esta guerra por el aire, los drones artillados monitorean las costas y pueden dispar a cualquier individuo que se acerque a la zona y entonces, advierte que el desgaste lo sufren los iraníes y no las fuerzas de EEUU e Israel.J

Justifica la acción del presidente Donald Trump, porque está acabando con un problema que tiene 47 años. “Por primera vez se le está dando coto, se le está dando finalidad. Y tiene repercusión en otras partes del mundo. Vladimir Putin, mandatario de Rusia, se ofreció para ser interlocutor”.Destacó que ni Rusia ni China han criticado a Trump por la Operación Furia Épica.

Buscar moderados como en Venezuela

Pérez observa que militarmente la guerra en Irán se acaba al dejarlos sin respuesta para hostilidades militares contra las fuerzas extranjeras, pero dentro del país persa, cree que puede surgir un movimiento de jóvenes que se rebelen, que entren, por ejemplo, las milicias kurdas. El fin es llegar a un acuerdo con los jóvenes pragmáticos que puedan gobernar en Irán.

Sugiere que quizá en dos semanas o tres se concluya el operativo militar de las fuerzas extranjeras.No descarta que algunos moderados iraníes puedan pactar con EEUU al estilo que lo hizo Delcy Rodríguez en Venezuela, luego de la captura de Maduro el 3 de enero.Esas figuras las ve, entre otras, en el nieto del ayatolá Khomeni, al que considera un muchacho educado o a quienes están en el equivalente al Departamento de Estado o al secretario del exterior, que, a su juicio, son más moderados. “A lo mejor tú puedes hacer algo estilo Venezuela”.

Guerras fulminantes

Es casi improbable que fuerzas terrestres estadounidenses se apersonen en Irán, porque con la Cibernética y la Inteligencia Artificial, las guerras son fulminantes y acaban rápidamente. “Son más violentas sin necesidad de mandar a mucha gente”.

El ejemplo palpable fue la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “El operativo de Venezuela fue captura. Que es muy diferente a un a una entrada, digamos, por Maracaibo (Zulia al occidente de Venezuela), con infantes de marina y atacando y tomando terreno”.

Los americanos integraron inteligencia artificial cuando hicieron el ataque de Venezuela. Usaron, además, armas sónicas y este tipo de armamento para un país del tercer mundo es muy difícil de contrarrestar.

Destacó que en el país suramericano se acabó con la Fuerza Aérea y las bases antiaéreas y “se entró exclusivamente a buscar a Maduro”, pero relata que con Irán el plan es distinto.En el país persa se trata de aniquilar la capacidad de aterrorizar al mundo con los misiles que le pueden quedar luego de estos días de conflicto, que calcula en 2,000 y de los drones que suman entre 15,000 a 20,000.

Muy juicioso empezar por Venezuela

Pérez sostiene el punto de vista de que fue muy juicioso por parte de Washington empezar por Venezuela, porque aparte de que lidió con organizaciones transnacionales como el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua, un narcoestado que había creado Maduro, EEUU se aseguró entre 50,000 a 100,000 barriles de petróleo para poder sobrellevar esta crisis que estamos teniendo a consecuencia del ataque a Irán.

“Así que el dominó cayó por ahí. Empezamos a lidiar con el problema cubano. Cuba va a tener que sentarse y se le está haciendo el mismo ofrecimiento que se le hizo Maduro: o te vas o te vamos. Así que se está hablando con el nieto de Fidel Castro para una transición y que se vayan los otros o si no los vamos a sacar del poder”.