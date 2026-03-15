Isamar Torres: "Los sueños pueden transformarse en oportunidades para ayudar a otros"

MIAMI .- Cuando se trata de emprender, los resultados suelen medirse en cifras y balances. Pero la empresaria y educadora Isamar Torres propone una perspectiva diferente: la verdadera riqueza comienza en la mentalidad. Reconocida como líder comunitaria, Isamar se dedica a ayudar a otros a comprender el valor de la educación financiera, la disciplina y las metas en los negocios.

Isamar es fundadora y directora ejecutiva de Your Dream Multiservices Corp , una firma multidisciplinaria en la Florida que se especializa en estrategia empresarial, planificación fiscal, contabilidad y servicios financieros.

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La venezolana, con formación en ciencias penales y criminalísticas, ha acompañado a cientos de emprendedores en la creación y organización de sus negocios en Estados Unidos. Además de ofrecer servicios profesionales, su misión es transformar la forma en que las personas piensan sobre el dinero, las oportunidades y el futuro.

Cambiar la mentalidad

Al entender “que la verdadera riqueza no comienza en el dinero, sino en la mentalidad”, Isamar comenzó a construir un sueño con bases más sólidas.

“Durante años vi a muchas personas trabajar duro sin lograr estabilidad financiera, y eso me llevó a estudiar profundamente cómo piensan y toman decisiones las personas que construyen patrimonio”, explicó.

Esa visión redefinió todo: “Comprendí que el liderazgo verdadero consiste en educar, abrir caminos y ayudar a otros a desarrollar una mentalidad estratégica frente al dinero, los negocios y la vida”.

Junto a la comunidad

La creación de Your Dream Multiservices Corp partió de “la necesidad que veía constantemente en nuestra comunidad inmigrante: muchas personas trabajaban duro, pero no tenían acceso a la información correcta sobre impuestos, negocios o procesos migratorios”.

Al inicio, comenzó de forma cercana, ayudando a amistades a organizar sus finanzas, cumplir con sus obligaciones fiscales y estructurar sus negocios. Poco después, esa ayuda informal se transformó en una empresa con la misión de educar y acompañar a quienes buscan estabilidad económica y crecimiento profesional en Estados Unidos.

Los cursos que imparte tocan temas como contabilidad de empresas, el cumplimiento con el IRS, la tributación empresarial y la gestión financiera, todo con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas que permitan comprender las responsabilidades fiscales y tomar decisiones informadas sobre sus negocios.

Además, bajo su liderazgo, la firma ha desarrollado una Estrategia Fiscal Empresarial (en inglés, Enterprise Tax Strategy) que combina planificación fiscal, estructuración empresarial, organización financiera y cumplimiento regulatorio. Este enfoque permite a los empresarios operar con mayor eficiencia, reducir riesgos fiscales y construir negocios sostenibles alineados con las normas corporativas estadounidenses.

“Mi trabajo tiene un impacto directo en la comunidad porque está enfocado en la educación y el acompañamiento de personas que desean crecer, emprender y construir estabilidad en los Estados Unidos”, afirmó.

Vale destacar que fue reconocida por la alcaldía de la ciudad de Doral por su contribución en materia tributaria y de formación para la comunidad.

Sacrificios y logros

Torres también participa activamente en iniciativas que promueven el liderazgo femenino. Es tesorera de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas de Doral y apoya programas enfocados en el desarrollo económico y profesional de empresarias del área.

Su experiencia ha sido determinante en estas labores: “Uno de los mayores desafíos fue aprender a liderar mientras construía mi propio camino como emprendedora e inmigrante. Emprender no solo implica crear un negocio; también significa tomar decisiones difíciles, asumir riesgos y mantenerse firme incluso cuando las circunstancias no son fáciles”.

Para Isamar, el éxito es la posibilidad de generar impacto positivo en la vida de otras personas: “Es la capacidad de vivir con propósito y generar impacto positivo en la vida de otras personas. El éxito no solo se mide por logros económicos, sino por la libertad de tomar decisiones, la estabilidad que puedes construir y las oportunidades que puedes crear para otros”.

Ese enfoque está guiado por valores que considera fundamentales en el mundo empresarial: integridad, responsabilidad y compromiso con el servicio. En áreas sensibles como las finanzas o los procesos migratorios, explica, la confianza se convierte en el activo más valioso.

¿Qué ha sacrificado en el camino? “Emprender implica dedicar gran parte de tu energía a construir algo que aún no todos pueden ver, pero en lo que tú crees profundamente”, constató. Asimismo, reconoció que esos sacrificios forman parte natural del proceso de crecimiento.

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Torres también reconoce el papel central de su familia en ese recorrido. “Siempre doy la gloria a Dios que me dio un esposo incondicional, quien es mi roca firme y mi apoyo constante”.

Entre sus logros personales resalta la publicación de su libro Juega como los ricos, en el que comparte años de aprendizaje y reflexión sobre la mentalidad financiera: “A través de este libro quise compartir un mensaje claro: la verdadera riqueza comienza en la forma en que pensamos, tomamos decisiones y nos preparamos para el futuro”.

En el ámbito personal, su mayor legado “nace de la conexión con Dios y de vivir desde ese amor que nos enseña a servir, a ayudar y a sembrar bien en la vida de los demás”.

“Cuando una persona camina con fe, disciplina y propósito, los sueños pueden transformarse en oportunidades para ayudar a otros. Si mi historia inspira a una persona a creer más en sí misma, a prepararse y a caminar con Dios en su vida, entonces todo el camino habrá valido la pena”, acotó.