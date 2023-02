Consumidores: Retiran del mercado dos millones de freidoras

"Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las freidoras de aire retiradas del mercado y comunicarse con Cosori para recibir su elección de una freidora de aire de reemplazo gratuita u otro producto de Cosori registrándose enrecall.cosori.com. Durante el registro, los consumidores deben proporcionar su información de contacto y enviar fotos de la unidad retirada con el cable cortado. No se necesita recibo para recibir un reemplazo"

Se explica que serán cerca de de 2 millones de unidades y que además se vendieron alrededor de 250,000 en Canadá y alrededor de 21,000 en México.

El retiro abarca varios números de modelo en los tamaños de 3,5 litros y 5,4 litros (3,7 y 5,8 cuartos de galón). Todas las unidades tienen la marca Cosori en la parte delantera.

Las freidoras de aire involucradas se vendieron entre junio de 2018 y diciembre de 2022 en tiendas Best Buy, Target y Home Depot, así como por internet en Amazon, Walmart y otros minoristas. Tienen un costo de entre 70 y 130 dólares.

Los consumidores deben contactar a Cosori en el sitio recall.cosori.com para recibir un reemplazo gratuito de una freidora de aire u otro producto. Los clientes deberán proporcionar su información de contacto y una fotografía del producto que regresarán. No es necesario presentar el recibo de compra.

Según el portal de la marca, Vesync Co., Ltd (la "Vesync Co.") es un actor del mercado de pequeños electrodomésticos dentro del mercado en línea de los Estados Unidos. A partir de 2012, como Etekcity, nuestra marca inicial se unió a Cosori y Levoit.La sede inicial de la marca está en China.

