EEUU exhorta a sus ciudadanos a abandonar Medio Oriente ante la posible escalada del conflicto

"Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben actuar con prudencia y redoblar la vigilancia", alertaron las embajadas el 1 de agosto de 2026

AMÁN — Las embajadas de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio advirtieron a los ciudadanos estadounidenses sobre una posible "escalada" del conflicto regional y les instaron a estar preparados para abandonar la zona.

"Los estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse marcharse, o estar preparados para hacerlo en caso de escalada", indica una alerta de seguridad cuyas versiones fueron publicadas en redes sociales por las misiones estadounidenses en Amán, Jerusalén y Bagdad.

Conflicto EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

Los mensajes invitan a los ciudadanos estadounidenses a comprobar la información relativa a sus vuelos y a seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales.

"Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben actuar con prudencia y redoblar la vigilancia, y prepararse para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles perturbaciones en los desplazamientos", precisa la alerta.

Dentro de las medidas adoptadas, en Jordania, se recomendó que evitaran las bases militares estadounidenses, blanco reciente de misiles iraníes. En Israel, se les aconsejó que localizaran el refugio antiaéreo más cercano.

Disparos nocturnos

El miércoles, un dron atacó un buque perteneciente a una empresa estadounidense, atracado en un puerto egipcio. Egipto lleva a cabo una investigación, pero, por el momento, no ha acusado a ningún grupo de ser responsable del ataque.

Esta semana, Irán y Estados Unidos reanudaron sus disparos nocturnos tras varios días de calma, aunque no se informó de ningún ataque durante la noche del viernes.

La guerra en Oriente Medio se desencadenó el 28 de febrero con bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques con misiles y drones en la región.

FUENTE: Con información de AFP