viernes 17  de  octubre 2025
TRADICIONES

La memoria artesanal de Colombia regresa a Miami con la tercera edición de Expoartesano 2025

Del 23 al 26 de octubre las piezas estarán disponibles en esta feria que transmite la memoria y el legado de comunidades enteras

Expoartesano 2025, del 23 al 26 de octubre.

Expoartesano 2025, del 23 al 26 de octubre.

Cortesía/Prensa
El evento Expoartesano está organizado por Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín y el Consulado de Colombia en Miami.

El evento Expoartesano está organizado por Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín y el Consulado de Colombia en Miami.

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tradición y saberes ancestrales que cruzan fronteras. Del 23 al 26 de octubre se abrirán las puertas de Expoartesano en el Doral Cultural Arts Center con entrada gratuita para todos los asistentes. Más de 8 maestros de oficio presentarán piezas artesanales únicas de los 32 departamentos de Colombia.

El evento, organizado por Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín y el Consulado de Colombia en Miami, espera más de 3 mil visitantes y constituye una oportunidad estratégica para fortalecer la internacionalización de productos con valor agregado y proyectar globalmente al sector artesanal colombiano con ventas superiores a 30 mil dólares.

Lee además
Galardonados con los premios de la Feria Tricontinental de Tenerife el 1 de noviembre de 2024.
ARTES VISUALES

Artista chileno gana premio Museo de Artesanía Iberoamericana
Para el día más importante, deslumbró con un espectacular diseño de Dolce & Gabbana que se convirtió en el centro de todas las miradas y conversaciones
CELEBRIDADES

Vestido de novia de Lauren Sánchez: glamour clásico y artesanía

Del 23 al 26 de octubre las piezas únicas de más de 70 artesanos de 32 departamentos de Colombia que van desde la joyería y bisutería, hasta el hogar, la moda, la decoración, los accesorios y las cocinas ancestrales estarán disponibles en esta feria que no solo exhibe y vende productos, sino que transmite la memoria y el legado de comunidades enteras que encuentran en este oficio su principal fuente de vida.

artesanía
El evento Expoartesano está organizado por Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín y el Consulado de Colombia en Miami.

El evento Expoartesano está organizado por Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín y el Consulado de Colombia en Miami.

Después de conquistar a más de 10 mil visitantes en sus dos primeras versiones en Florida, Expoartesano La Memoria regresa al Doral Cultural Arts Center para celebrar su tercera edición en Miami, gracias al trabajo conjunto entre Artesanías de Colombia, Plaza Mayor Medellín, el Consulado de Colombia en Miami, Procolombia, Ecopetrol y la Alcaldía de Medellín. Un encuentro que ya se consolida como la gran vitrina internacional de la artesanía colombiana, conectando tradición, diseño y negocios en un mismo espacio.

“Tendremos más de 14 expositores y otros tantos en venta de comida tradicional colombiana, será un espacio en donde nos encontraremos con nuestras costumbres, con nuestra identidad, con nuestro patrimonio”, aseguró Marcela Cuellar, Subgerente de promoción y generación de oportunidades. Los artesanos estarán compartiendo demostraciones en vivo de oficios ancestrales como tejeduría, talla en madera, cerámica y bordado con una agenda cultural y académica que tendrá conversatorios, talleres y presentaciones artísticas.

Embed

Una actividad con potencial exportador

Según el último informe de Exportaciones realizado por Procolombia, en 2024 las exportaciones colombianas de artesanías alcanzaron un valor de USD 21,4 millones, mientras que en lo que va corrido hasta julio de 2025, ya se han comercializado más de USD 13,8 millones, en artesanías, teniendo un crecimiento del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro de este universo de artesanías, el subsector de flores artificiales se destacó por ser el de mayor participación en las exportaciones de esta categoría con USD 17,3 millones en 2024, seguido por cerámica con USD 1,5 millones.

En medio de este contexto de internacionalización artesanal, Expoartesano Miami, más que una feria, será un espacio para que los colombianos y latinos residentes en Florida se reencuentren con sus raíces, promuevan sus valores culturales y conozcan de primera mano el trabajo artesanal que se desarrolla en todo el territorio nacional. Asimismo, permitirá a los artesanos ampliar sus oportunidades comerciales y abrirse camino en el mercado estadounidense.

“En solo dos ediciones en Miami, Expoartesano ya ha convocado a más de 10 mil visitantes y en este 2025 esperamos superar los 3 mil asistentes, con expectativas de negocio por más de 130 mil dólares. Estas cifras confirman que la feria es una plataforma efectiva de internacionalización y un espacio de negocio que fortalece la economía de los artesanos colombianos", afirmó María Fátima DiazGranados, Gerente comercial de Plaza Mayor Medellín.

Con entrada gratuita, Expoartesano Miami 2025 espera generar ventas por más de 30 mil dólares durante cuatro días de feria. La inauguración tendrá lugar el jueves 23 de octubre a partir de las 7:00 p.m. en el Doral Cultural Arts Center. La velada contará con presentaciones en vivo de los artesanos, quienes además realizarán sus creaciones durante todo el fin de semana hasta el 26 de octubre.

Embed

Catalina Maya PR +1 786-300-5285

Temas
Te puede interesar

Expo Fincaraíz Miami 2025: La mayor vitrina inmobiliaria de Colombia llega a Estados Unidos

Colombia es espejo de la represión venezolana

Cabecilla del Tren de Aragua muere al lanzarse de un sexto piso cuando huía de la policía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca.
FINANZAS

Déficit presupuestario de EEUU cae 2% en cinco meses, gracias a aranceles

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

Imagen de archivo de Daysi Link, bajo custodia de las autoridades.
Justicia

Reclusa de Miami-Dade que quedó embarazada en prisión enfrenta juicio por asesinato de su esposo

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Atardecer en Fisher Island, Florida.
EL MAPA DEL LUJO

Fisher Island, el código postal más caro de EEUU en 2025

Imagen del Puerto en Qingdao, China.
NEGOCIACIONES

Trump confirma que se reunirá con presidente chino Xi en Corea del Sur

Unidades especiales permanecieron en la escena durante la operación.
SUCESOS

Hombre atrincherado desata fuerte operativo policial en Miami

Imagen referencial. 
DENUNCIA

Un informe surcoreano estima que Corea del Norte recluye a 65.000 presos políticos en cuatro campos