EEUU endurece criterios para naturalización: USCIS investigará vecinos y detectará "antiamericanismo"

Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

WASHINGTON. – La administración del expresidente Donald Trump anunció la implementación de nuevos criterios en el proceso de naturalización de inmigrantes , que incluyen desde entrevistas vecinales hasta la revisión de actitudes consideradas “antiamericanas”.

Hasta ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) evaluaba principalmente las solicitudes de ciudadanía mediante verificaciones biométricas, antecedentes penales y revisiones de conducta moral . Sin embargo, bajo los nuevos lineamientos, la agencia retomará prácticas que habían quedado en desuso.

INMIGRACIÓN USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

MÁS ESCRUTINIO EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

El USCIS comenzará a realizar investigaciones en las comunidades y lugares de empleo de los solicitantes. El objetivo, según la agencia, es verificar la residencia efectiva, la buena conducta moral y la disposición del solicitante para respetar la Constitución y contribuir al “buen orden y la felicidad” de Estados Unidos.

La agencia aclaró que estas investigaciones podrán ser eximidas a discreción del USCIS en casos individuales o grupos específicos de solicitantes.

El “antiamericanismo” como factor negativo

Otro de los cambios anunciados es la incorporación del “antiamericanismo” como criterio de evaluación en las solicitudes de beneficios migratorios.

De acuerdo con un memorando oficial, la agencia ya venía revisando redes sociales para identificar posibles actividades de odio, como el antisemitismo, pero ahora también examinará publicaciones o conductas consideradas “anti estadounidenses”.

“La actividad antiamericana será un factor abrumadoramente negativo en cualquier análisis discrecional”, advirtió el USCIS.

Estos cambios forman parte de una serie de medidas impulsadas durante la administración Trump para endurecer el acceso a beneficios migratorios, en línea con su política de “mano dura” frente a la inmigración.

Aunque aún se desconoce el alcance exacto de las investigaciones y cómo se determinará qué constituye actividad “antiamericana”, expertos legales anticipan un proceso de naturalización más complejo y con mayores filtros para los solicitantes.

FUENTE: Con información de AS.com