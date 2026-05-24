Venezuela en dos dimensiones: el tutelaje de EEUU y la espera del regreso de María Corina Machado

MIAMI . Este 23 de mayo de 2026, como en una película de ciencia ficción, Venezuela vivió dos dimensiones políticas, de las cuales muy pocos están enterados de su real significado para la vida del país.

Por una parte, en la Embajada Americana en Caracas, aterrizaban los helicópteros y llegan a las cercas de las costas nacionales portaviones, que son equipos muy avanzados y letales de las fuerzas militares estadounidenses y de acuerdo, con la información oficial tanto del régimen de Delcy Rodríguez como de la administración Trump se trataba simplemente de “un simulacro de evacuación de emergencia”, para el cual se hizo presente el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur que oficialmente informó vino a supervisar los ejercicios del “simulacro”.

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También, sostuvo conversaciones con funcionarios del gobierno interino venezolano y por supuesto, con los de la misión diplomática en la capital

Por el otro lado, María Corina Machado, considerada la líder de la oposición en Venezuela, estaba de “visita en Panamá”.

Antes de su acto con los venezolanos radicados en el país del istmo, dio una conferencia de prensa. En la cual, además de reiterar que regresará “pronto” a Venezuela y de anunciar que será candidata en unas elecciones libres, volvió a señalar que su retorno al país se hará, según dijo, en concordancia con lo que señalen las autoridades norteamericanas, lo que varios analistas han entendido que su discurso ya es más realista.

Pero parte de sus declaraciones las dedicó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con nombre y apellido, lo que hace muy pocas veces.

Machado hizo hincapié en el reconocimiento expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Rodríguez, y consideró que esas declaraciones obedecen al cumplimiento de los compromisos exigidos por Washington dentro del proceso de transición política que atraviesa Venezuela.

Apuntó que Trump ha sido “nítidamente claro” respecto a su valoración sobre la actuación de Rodríguez en esta etapa.

“Yo creo que el presidente de los Estados Unidos ha sido nítidamente claro cuando ha dicho que le parece extraordinario, maravilloso que la señora Delcy Rodríguez cumpla sus instrucciones. Eso es lo que ha dicho”, expresó. “Yo creo que el presidente de los Estados Unidos ha sido nítidamente claro cuando ha dicho que le parece extraordinario, maravilloso que la señora Delcy Rodríguez cumpla sus instrucciones. Eso es lo que ha dicho”, expresó.

Sostuvo, además, que quienes se sienten incómodos con esa posición serían antiguos aliados del chavismo que, a su juicio, han comenzado a evidenciar divisiones internas.

“La verdad, a quien no le parece maravilloso es a los aliados de la señora Delcy Rodríguez, que en este momento están evidenciando cuáles son sus genuinas motivaciones y el grado de lealtad que existen en este tipo de grupos, de regímenes donde se sacrifican todos los valores solamente por el dinero o por el poder”, afirmó.

¿Unidad de la oposición venezolana?

Además, Panamá sirvió para que parte de la oposición venezolana se reencontrara y tuviera un cónclave. Pero dentro de lo significativo del reencuentro entre Machado y la Plataforma Unitaria, igualmente se dieron cita en esa reunión dos figuras claves, una del llamado “chavismo originario”, Rodrigo Cabeza, que fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez y expreso político del madurismo, y José Luis Faría, con quien hasta hace poco no llevaba buenas relaciones.

¿Quiénes faltaron en la foto? Henrique Capriles Radonski, exgobernador del estado Miranda y excandidato presidencial de 2013. Capriles fue el primero que puso contra las cuerdas al chavismo en los comicios presidenciales de 2013; su “derrota” fue apenas por 1,4%, cerca de 200.000 votos. Esta campaña estuvo signada por el ventajismo de Maduro y una serie de irregularidades que conspiraron contra la victoria de Capriles, que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a denunciar la violación a sus derechos políticos. Fue en 2024, once años después de que se celebró la audiencia, y aún no se ha dado un veredicto sobre su caso.

El otro ausente fue Manuel Rosales, exgobernador del estado Zulia, fronterizo con Colombia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, quien ha hecho críticas a Machado por su falta de tender puentes a todos los factores políticos del país.

La ausencia de ellos demuestra que aún la oposición venezolana no está consolidada; si bien hay unidad de propósito: sacar al chavismo del poder, también es cierto que aún dista mucho de coordinar esfuerzos para reunificar completamente al país.

De las declaraciones de Machado en la rueda de prensa se sacan las siguientes conclusiones: la necesidad de definir un cronograma electoral y articular mecanismos para que EEUU acelere la fase dos del plan de tres etapas que definió para Venezuela.

La fecha de las elecciones sigue siendo una incógnita. Machado piensa que en siete meses se pueden celebrar los comicios, mientras que algunos señalan que el Departamento de Estado de EEUU tiene una fecha más lejana. Y por supuesto, el interinato venezolano no tiene prisa por abandonar el poder; muy por el contrario, Delcy Rodríguez se mueve dentro y fuera del país como candidata presidencial.

Son muchos los obstáculos a vencer en Venezuela para nuevas elecciones: cambiar el Consejo Nacional Electoral, que pasa por la designación en la Asamblea Nacional, la cual Machado considera ilegítima, y otro, lograr que la diáspora pueda votar, pero aún no se ve voluntad del interinato de poner a funcionar totalmente las misiones diplomáticas.

Lo que trajo el “simulacro”

En Venezuela, nadie recuerda que se haya hecho un simulacro de esa naturaleza como el del 23 de mayo.

Las especulaciones no se hicieron esperar. Las tesis tratan de la infiltración en el país de más agentes de la CIA y otras agencias de seguridad estadounidenses, de la posibilidad de un eventual golpe de Estado, y de que el fin era llevarse a otros chavistas incursos en delitos para presentarlos ante la justicia de EEUU.

Y para otros, el significado tiene que ver con asegurar la pronta llegada de Machado a Venezuela con plenas garantías de seguridad.

Desde ya se ha señalado que la vuelta de Machado a Venezuela será acompañada tanto de figuras nacionales como internacionales.

Lo que sí es seguro es que el general Donovan vino a verificar el cumplimiento de la estabilización de Venezuela y dejar claro que este país será un punto de apoyo para la seguridad compartida en el hemisferio occidental.

FUENTE: Con Información EFE y Efecto Cocuyo