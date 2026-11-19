El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.

LOS ÁNGELES . El gobierno del presidente Donald Trump subastó este jueves dos concesiones comerciales para la minería en aguas profundas frente a Samoa Americana, lo que constituye la primera operación de este tipo en que el Ejecutivo estadounidense arrienda millones de hectáreas en aguas federales del océano Pacífico.

La subasta, realizada en Thousand Oaks (California), se realizó a pesar de la oposición de ambientalistas y de la comunidad local por los riesgos que supone para la vida marina protegida, incluidas especies en peligro de extinción.

La Administración de Recursos Minerales Marinos, una agencia del Departamento del Interior, adjudicó dos áreas que suman unas 12,7 millones de hectáreas a un mismo licitador, Wetstone U.S. Ventures, por un total de 6 millones de dólares.

Estas concesiones se otorgaron a pesar de que una jueza federal en Hawái falló a favor de una demanda interpuesta por la organización Earthjustice en agosto pasado, que intentó detener la subasta.

La jueza de distrito de EEUU, Jill A. Otake, nombrada por Trump, dictaminó el lunes pasado que el Servicio Nacional de Pesca solo había tenido en cuenta los efectos preliminares de la minería en aguas profundas, pero no consideró las consecuencias posteriores a la concesión, lo cual contraviene la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Vida marina

Otake escribió que el gobierno estadounidense “ni siquiera intentó considerar”" los posibles daños a especies marinas en peligro de extinción al aprobar la subasta.

Los demandantes alegan que las operaciones en aguas profundas representan un riesgo para la vida marina protegida, incluidas especies en peligro de extinción como las ballenas azules, de aleta, sei y cachalote, cinco poblaciones de tortugas marinas y cinco especies de coral ya amenazadas.

Se prevé que Earthjustice solicite a la jueza dejar sin efecto la subasta, realizada en respuesta a una directiva emitida el año pasado por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es explotar los minerales del fondo oceánico para hacer frente a la creciente competencia de China por el control de estos recursos.

Las concesiones, con vigencia de 20 años, permiten realizar labores preliminares, como el mapeo del lecho marino y estudios medioambientales.

Mientras se desarrollaba la subasta, miembros de comunidades del Pacífico, activistas de Greenpeace EEUU y entes aliados se congregaron cerca del lugar para protestar. Mediante cantos tradicionales, oraciones y discursos, honraron su vínculo con el océano y reafirmaron su compromiso de protegerlo para las futuras generaciones.

En este sentido, Sabrina Suluai-Mahuka, fundadora de Finafinau, una organización sin fines de lucro de Samoa Americana enfocada en la juventud y la protección del medio ambiente, expresó en un comunicado su rechazo a la subasta y recordó que la iniciativa se lleva a cabo pese a los más de 76.000 comentarios públicos en contra, las reiteradas solicitudes de consulta con las comunidades afectadas y una reciente sentencia de un tribunal federal.

"No es simplemente un lecho marino en un mapa. Es nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra identidad y nuestra responsabilidad protegerlo", agregó.

FUENTE: Con información de AFP