CINCINNATI.- Fiona, la célebre hipopótama del zoológico de Cincinnati, en Ohio, murió este jueves a los nueve años tras ingerir una gorra de punto, lo que le provocó una emergencia médica, pese a los esfuerzos del equipo veterinario por salvarle la vida.

El animal, que se convirtió en una sensación internacional tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017, había tragado el objeto unos once días antes de morir.

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Según informó el zoológico, un visitante lanzó accidentalmente la gorra al aire y un ventilador de techo la impulsó hacia el recinto de Fiona a través de una abertura situada sobre las ventanas de observación.

Desde entonces, veterinarios y cuidadores desplegaron diversos procedimientos para intentar que la hipopótama expulsara el objeto, sin conseguirlo.

La institución confirmó su muerte a través de las redes sociales y explicó que, pese a los numerosos tratamientos aplicados, la situación derivó en una complicación que el animal no pudo superar.

Los esfuerzos por salvar a Fiona

Durante sus últimos días, Fiona recibió atención veterinaria las 24 horas, incluidos análisis de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para controlar las náuseas y el dolor.

Los especialistas también le practicaron enemas y una colonoscopia mediante un instrumento de aproximadamente 2,7 metros, facilitado por el zoológico de Columbus. Sin embargo, los procedimientos no permitieron localizar ni extraer la gorra.

Entre las alternativas utilizadas figuró una plataforma vibratoria destinada a estimular el tránsito intestinal. Los cuidadores también recurrieron a algunos de sus alimentos y aromas favoritos, incluido el café, con la esperanza de favorecer su recuperación.

Pese a los esfuerzos, Fiona, que pesaba alrededor de 1.089 kilogramos (2.400 libras), no logró superar las complicaciones.

De un nacimiento prematuro a la fama mundial

Fiona nació en enero de 2017, seis semanas antes de lo previsto, con apenas 13,2 kilogramos (29 libras), un peso considerablemente inferior al habitual para una cría de hipopótamo.

Su estado inicial era delicado: no podía mantenerse en pie ni alimentarse por sí misma, por lo que necesitó cuidados intensivos durante sus primeros meses de vida. Su evolución despertó el interés de millones de personas que siguieron su recuperación a través de fotografías y videos publicados por el zoológico, donde aparecía alimentándose, creciendo y jugando en el agua.

Con el tiempo, Fiona se convirtió en uno de los animales más conocidos de Estados Unidos. Su popularidad trascendió las instalaciones del zoológico de Cincinnati e inspiró libros, prendas de vestir, una línea de cerveza e incluso un sabor de helado.

Otros animales muertos por ingerir objetos extraños

El fallecimiento de Fiona se suma a otros incidentes registrados en zoológicos estadounidenses relacionados con la ingestión accidental de objetos.

En abril de 2024, Karen, una avestruz de cinco años del zoológico de Topeka, en Kansas, murió después de tragarse las llaves de un trabajador, pese a los intentos de los veterinarios por retirarlas.

Dos meses después, Lief, un antílope sitatunga de siete años del zoológico de Tennessee, falleció asfixiado tras ingerir la tapa de plástico de un envase de puré de frutas.

Tras ambos incidentes, las instituciones anunciaron revisiones de sus protocolos de seguridad para reducir el riesgo de situaciones similares.

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FUENTE: EFE