MIAMI. — El sur de Florida comenzará a registrar una disminución gradual de las precipitaciones este jueves, aunque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene la vigilancia por inundaciones hasta la noche dado que nuevos aguaceros podrían agravar las acumulaciones de agua que afectan a vecindarios de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El boletín actualizado a las 6:45 a. m. prevé bandas de lluvia principalmente sobre Broward y Palm Beach, capaces de producir rápidamente entre una y dos pulgadas, con cantidades localizadas de tres a cinco pulgadas. La mejoría más generalizada se perfila para el viernes y el fin de semana.

ATENCIÓN PADRES Y ALUMNOS Miami-Dade y Broward cerrarán las escuelas este jueves por el mal tiempo

MAL TIEMPO Lluvias que no cesan complican la jornada en Miami-Dade y ponen en emergencia a Broward

Sigue la preocupación

Los meteorólogos advirtieron que incluso precipitaciones inferiores a las de los últimos días pueden provocar consecuencias importantes en sectores que permanecen inundados. La vigilancia significa que existen condiciones favorables para nuevos anegamientos, sin que necesariamente vayan a producirse en todos los vecindarios.

El cambio llega después de las intensas lluvias del martes y miércoles, episodios que dejaron vehículos varados, calles intransitables y afectaciones en viviendas.

En ese contexto, Broward declaró una emergencia local y Hollywood pidió a los residentes evitar desplazamientos innecesarios ante las condiciones de sus carreteras.

Según estimaciones preliminares del radar del NWS, sectores del oeste de Hollywood recibieron más de 15 pulgadas en 24 horas. Plantation registró aproximadamente 12,16 pulgadas y el noroeste de Hollywood, 10,38 pulgadas. Esos valores corresponden a lugares específicos y no representan lo ocurrido en todo el condado.

Las autoridades habían reducido previamente los niveles de algunos canales y enviado equipos para despejar desagües, pero la intensidad de las precipitaciones superó la capacidad de drenaje en las zonas más afectadas. Trascendió que en Plantation también cerraron parques y oficinas municipales.

Las interrupciones alcanzaron además a las familias de Miami-Dade, cuyo distrito escolar anunció el cierre de todas sus escuelas públicas este jueves, incluidas las actividades de educación de adultos y los programas de cuidado después de clases. Broward mantuvo la suspensión por segundo día consecutivo. Ambos distritos dejaron pendiente la decisión sobre el viernes.

Mejoría gradual, con precauciones en la costa

La llegada de aire más seco reducirá las precipitaciones, aunque Palm Beach todavía podría registrar aguaceros intensos el viernes, según cómo evolucione una zona de baja presión en el Atlántico occidental. Entretanto, el fuerte oleaje dificultará la navegación y las corrientes de resaca, capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro, podrían persistir durante el fin de semana.

El Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida emitió el miércoles una orden de emergencia para autorizar bombeo y otras medidas de respuesta. También pidió evitar las vías inundadas, mantener los desagües libres de basura y reportar las acumulaciones al operador local de drenaje.

La disminución de los aguaceros permitirá avanzar en la recuperación, pero no garantiza que las calles recuperen de inmediato sus condiciones habituales ni que todos los accesos estén habilitados.