Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors habla con ESPN durante la jornada de prensa de los Golden State Warriors en el Chase Center el 29 de septiembre de 2025 en San Francisco, California.

Stephen Curry es consciente de que el reloj comienza a correr en la recta final de su carrera en la NBA. El estelar base de los Golden State Warriors reconoció que su reciente extensión contractual podría ser el último gran acuerdo que firme como jugador profesional, aunque no descarta prolongar su trayectoria si mantiene las ganas de competir.

«Supuse que probablemente sería uno de los últimos contratos que firmaría, si no el último. No tengo miedo de decirlo. Pero quizá me sorprenda a mí mismo y quiera seguir jugando», confesó Curry en una entrevista con Anthony Slater, de ESPN.

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El cuatro veces campeón de la NBA firmó durante la temporada baja una extensión de dos años y 116 millones de dólares, que lo mantiene vinculado a Golden State al menos hasta la próxima campaña. Además, cuenta con una opción de jugador de 60,2 millones de dólares para el curso 2028-29, cuando podría disputar su vigésima temporada en la liga.

Curry había comenzado la actual campaña a un nivel extraordinario antes de sufrir un desgarro abdominal oblicuo que lo mantendrá apartado de las canchas durante al menos dos semanas.

En sus primeros 10 encuentros promediaba 27,8 puntos por partido, con un 50 % de efectividad en tiros de campo y un impresionante 45,7 % desde la línea de tres puntos.

Su influencia también se reflejaba en el rendimiento colectivo: los Warriors anotaban 9,2 puntos más por cada 100 posesiones cuando el base estaba sobre el parqué.

Sin su principal estrella, Golden State cayó hasta la novena posición de la Conferencia Oeste después de encadenar dos derrotas contundentes.

El entrenador Steve Kerr confía en que el equipo pueda resistir durante la recuperación de su estrella y mantenerse en una posición competitiva.

«El equipo tiene que ayudarlo. Si podemos gestionar los partidos y ganar algunos encuentros mientras él no juega, podremos colocarnos en una buena posición. Creo que lo conseguiremos», señaló Kerr, quien también destacó la actitud, la energía, el espíritu y el talento de su plantilla.