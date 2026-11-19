CIUDAD DE GUATEMALA. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó este jueves pedir al Congreso que autorice el ingreso de soldados estadounidenses para combatir al narcotráfico.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien visitará este jueves la vecina Honduras, planteó hace meses la posibilidad de ejecutar en Guatemala acciones militares contra el crimen organizado.

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Sin embargo, para ello se requeriría la autorización del legislativo, donde el oficialismo apenas tiene una fracción de diputados.

"No hay ninguna intención de solicitar al Congreso la autorización para la operación de fuerzas militares", dijo el mandatario en rueda de prensa.

La policía y el ejército "tienen la capacidad para enfrentar este problema", añadió Arévalo, cuyo país integra la coalición "Escudo de las Américas" impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Washington designó "organizaciones terroristas" a tres cárteles guatemaltecos el pasado viernes, incluido el de la familia Lorenzana, que opera en el departamento de Zacapa, donde Arévalo declaró el estado de sitio el sábado último debido a la violencia del narcotráfico.

La medida, que restringe derechos civiles y dio paso a un amplio despliegue militar, fue anunciada un día después de que pistoleros asesinaron a cinco personas en una aldea de Zacapa.

Al menos una docena de personas más, incluido un diputado, fueron asesinadas en las últimas semanas en esa región y el vecino departamento de Izabal, también bajo estado de sitio.

En uno de esos ataques, ejecutado a finales de septiembre y que dejó ocho fallecidos, versiones anónimas involucraron a militares guatemaltecos y mencionaron la supuesta presencia de agentes estadounidenses.

Esas declaraciones "están ahora en manos" de la fiscalía, que será la encargada de sacar las "conclusiones correspondientes", comentó Arévalo.

La gira de Hegseth

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, se encuentra en una gira en territorio de América del Sur que comenzó en Venezuela, donde firmó un acuerdo que abarca la cooperación con las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Luego, se trasladó a Colombia, donde también fortalecerá los lazos de cooperación militar. Durante su visita, entregó un avión de transporte C-130 Hércules y confirmó que Medellín será sede del foro Escudo de las Américas en los primeros meses de 2027.

A su paso por Ecuador, afirmó que este país andino ha marcado el ritmo en la lucha contra organizaciones y redes del narcotráfico.

La ofensiva de Estados Unidos en Ecuador incluye cuestionados bombardeos contra barcos pesqueros ecuatorianos acusados de abastecer de combustible a lanchas del narco.

FUENTE: Con información de AFP/EFE