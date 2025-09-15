El FBI investiga una posible "amplia red" que instigó a Tyler Robinson

El subdirector del FBI Dan Bongino durante un evento de recordación a las víctimas del 9/11.

El FBI declaró el lunes que sospecha que Tyler Robinson , el asesino de Charlie Kirk , podría haber sido instigado por una "red extendida", en alusión a las múltiples señales de advertencia que dio antes del asesinato.

De acuerdo con una nota publicada el domingo por The New York Post, las fuerzas del orden ya investigaban si grupos en línea pro-trans, "furries" obsesionados con animales sexualizados y otras personas relacionadas con Robinson tenían conocimiento previo de sus presuntos planes asesinos.

Estos grupos incluyen la comunidad de juegos en línea Steam, así como Armed Queers SLC, que eliminó su página de Instagram tras el asesinato de Kirk.

La agencia trabaja ahora para determinar si el sospechoso de 22 años recibió ayuda de otras personas, y también de alguien de la Universidad del Valle de Utah o de otro lugar u oorganización, según declaró el subdirector del FBI, Dan Bongino, a Bill Hemmer, presentador de "America's Newsroom" de Fox News.

Más allá de un asesino solitario

Bongino afirmó que la agencia está investigando si el impactante asesinato de Kirk —un ícono conservador de 31 años, casado, padre de dos hijos y fundador de Turning Point USA— fue parte de un plan mayor y si podría haber involucrado a personas que proporcionaron ayuda financiera a alguien que conocía los detalles y no los reportó.

"También distribuiremos muchos documentos y citaciones para investigar si existía una red extendida", declaró Bongino.

Kirk murió de un solo disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah el miércoles por la tarde. Robinson, cuyo novio está en transición de cambio de sexo, fue arrestado 33 horas después.

Bongino, al preguntársele si existía alguna posible conexión entre el momento el que el asesino apretó el gatillo y la respuesta de Kirk [a la pregunta de un miembro del público] sobre los tiroteos masivos cometidos por personas trans, respondió: "Estamos investigando eso".

"No quiero afirmar de forma concluyente por ahora si hubo una conexión o no", dijo Bongino. "No es inusual que [Kirk] reciba preguntas como esa. Sin embargo, lo estamos investigando".

Hemmer le preguntó a Bongino sobre una conversación entre Robinson y un pariente no identificado en una reunión familiar reciente, en la que hablaron de su [mutuo desagrado por Kirk].

"Parece que hubo múltiples señales de alerta" sobre la posibilidad de que Robinson cometiera el crimen, dijo Bongino. "Acabas de mencionar algunas. Había personas de su entorno, amigos y familiares, que habían afirmado que se había vuelto más político".

El odio sembrado por la izquierda contra Trump y los conservadores

Sin embargo, aún persisten interrogantes sobre cómo y cuándo se radicalizó Robinson. Las inscripciones encontradas en los casquillos sin usar del arma utilizada para matar a Kirk indicaban que su dueño tenía afiliación a ideologías pro-trans y "antifascistas".

La ultraizquierda llevas años catalogando al presidente Trump y a los conservadores de "fascistas", una narrativa que ha proliferado gracias a las cuentas de redes sociales de la extrema izquierda radical y a los medios de prensa de la misma tendencia o simplemente de izquierda.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró el viernes que Robinson había sido "profundamente adoctrinado con ideología de izquierda", a pesar de no estar afiliado a ningún partido político. A Robinson "no le gustaba" Kirk ni sus "puntos de vista", según han declarado las autoridades.

El Post informó que Robinson vive con su pareja y está en proceso de transición de hombre a mujer, aunque no se ha confirmado si el nivel de participación política del atacante cambió como resultado de esa relación.

Hasta el momento, las autoridades han guardado silencio sobre qué llevó a Robinson a enloquecer y asesinar a Kirk, pero Bongino describió al sospechoso como alguien que tenía "cierta obsesión" con él, basándose en sus "huellas digitales", calificando el asesinato de "un ataque con motivación ideológica".

El director del FBI, Patel, declaró a Fox el lunes que Robinson "intercambió mensajes de texto con otra persona en los que afirmaba que tenía la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y que lo haría debido a su odio por lo que Charlie representaba".

El mismo mensaje amenazante se encontró en una nota manuscrita, que Patel afirmó que fue "destruida", pero que el FBI aún tiene "pruebas que demuestran su contenido". El director afirmó que Robinson decía: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

FUENTE: Con información de AFP.